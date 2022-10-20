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Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC tanınmalı' tişörtü giydi
Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC tanınmalı' tişörtü giydi
Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs'ın diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili kampanyaya... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:05+0300
2022-10-20T13:05+0300
türkiye
türkiye
kuzey kıbrıs
aziz sancar
nobel ödülü
ersin tatar
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Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce olarak "KKTC Tanınmalı" yazan bir üst giydi.Sancar'ın bu paylaşımının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Bilim insanı ve sağlık danışmanım Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın hediyesini gururla giyerek paylaşan ve milli mücadelemize büyük destek veren Prof. Dr. Aziz Sancar’a şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220921/tatar-cumhurbaskani-erdoganin-kuzey-kibrisi-tanima-cagrisini-degerlendirdi-tarih-yazmistir-1061445158.html
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türkiye, kuzey kıbrıs, aziz sancar, nobel ödülü, ersin tatar
türkiye, kuzey kıbrıs, aziz sancar, nobel ödülü, ersin tatar

Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC tanınmalı' tişörtü giydi

13:05 20.10.2022
© Fotoğraf : Twitter Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC tanınmalı' tişörtü giydi
Prof. Dr. Aziz Sancar, 'KKTC tanınmalı' tişörtü giydi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce 'KKTC tanınmalı' yazan tişörtü giyerek, Kuzey Kıbrıs'ın diğer ülkeler tarafından tanınmasıyla ilgili kampanyaya destek verdi.
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde İngilizce olarak "KKTC Tanınmalı" yazan bir üst giydi.
Sancar'ın bu paylaşımının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Bilim insanı ve sağlık danışmanım Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın hediyesini gururla giyerek paylaşan ve milli mücadelemize büyük destek veren Prof. Dr. Aziz Sancar’a şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
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