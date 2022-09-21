Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220921/tatar-cumhurbaskani-erdoganin-kuzey-kibrisi-tanima-cagrisini-degerlendirdi-tarih-yazmistir-1061445158.html
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıma çağrısını değerlendirdi: Tarih yazmıştır
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıma çağrısını değerlendirdi: Tarih yazmıştır
BM 77. Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcı ülkeleri Kuzey Kıbrıs’ı tanımaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısını... 21.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-21T00:00+0300
2022-09-21T00:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ersin tatar
kuzey kıbrıs
bm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055713271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d83d386ea31e9502bd428844346f5e5.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.TRT Haber'e konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çağrı yapması bir tarih olmuştur. Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayınında da Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:Ersin Tatar ayrıca, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferleri başlatılmasıyla ilgili soruya "Bu konuda bende kesin bilgi yok. Basından öğrendim. Birkaç havayolu şirketinin başvuru yaptığını biliyorum. Rus devleti ne diyor bilemiyorum. Bir hareket var. KKTC'de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye Cumhuriyeti ile bağları var. Savaş sonrası AB dayatmasıyla Rusya'ya ambargo var. Dünyadaki dengeler ve değişen olaylarla, Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü gereği Rusya'yla ilişkileri farklı ve bu gelişmeyi etkileyebilir" yanıtını verdi.
türkiye
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055713271_116:0:764:486_1920x0_80_0_0_ede6cdad71b4044496a2c45a1208e542.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ersin tatar, kuzey kıbrıs, bm
recep tayyip erdoğan, ersin tatar, kuzey kıbrıs, bm

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıma çağrısını değerlendirdi: Tarih yazmıştır

00:00 21.09.2022 (güncellendi: 00:03 21.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Ersin Tatar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2022
© AA
Abone olTelegram
BM 77. Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcı ülkeleri Kuzey Kıbrıs’ı tanımaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısını değerlendiren Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TRT Haber'e konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çağrı yapması bir tarih olmuştur. Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.
CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayınında da Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:
"Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır.
Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi."
Ersin Tatar ayrıca, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferleri başlatılmasıyla ilgili soruya "Bu konuda bende kesin bilgi yok. Basından öğrendim. Birkaç havayolu şirketinin başvuru yaptığını biliyorum. Rus devleti ne diyor bilemiyorum. Bir hareket var. KKTC'de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye Cumhuriyeti ile bağları var. Savaş sonrası AB dayatmasıyla Rusya'ya ambargo var. Dünyadaki dengeler ve değişen olaylarla, Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü gereği Rusya'yla ilişkileri farklı ve bu gelişmeyi etkileyebilir" yanıtını verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала