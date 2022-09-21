https://sputniknews.com.tr/20220921/tatar-cumhurbaskani-erdoganin-kuzey-kibrisi-tanima-cagrisini-degerlendirdi-tarih-yazmistir-1061445158.html

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıma çağrısını değerlendirdi: Tarih yazmıştır

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıma çağrısını değerlendirdi: Tarih yazmıştır

BM 77. Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcı ülkeleri Kuzey Kıbrıs’ı tanımaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısını... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T00:00+0300

2022-09-21T00:00+0300

2022-09-21T00:03+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ersin tatar

kuzey kıbrıs

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1055713271_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4d83d386ea31e9502bd428844346f5e5.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.TRT Haber'e konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çağrı yapması bir tarih olmuştur. Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayınında da Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:Ersin Tatar ayrıca, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferleri başlatılmasıyla ilgili soruya "Bu konuda bende kesin bilgi yok. Basından öğrendim. Birkaç havayolu şirketinin başvuru yaptığını biliyorum. Rus devleti ne diyor bilemiyorum. Bir hareket var. KKTC'de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye Cumhuriyeti ile bağları var. Savaş sonrası AB dayatmasıyla Rusya'ya ambargo var. Dünyadaki dengeler ve değişen olaylarla, Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü gereği Rusya'yla ilişkileri farklı ve bu gelişmeyi etkileyebilir" yanıtını verdi.

türkiye

kuzey kıbrıs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ersin tatar, kuzey kıbrıs, bm