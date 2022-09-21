Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ı tanıma çağrısını değerlendirdi: Tarih yazmıştır
00:00 21.09.2022 (güncellendi: 00:03 21.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Ersin Tatar
© AA
BM 77. Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcı ülkeleri Kuzey Kıbrıs’ı tanımaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çağrısını değerlendiren Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
[Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı]— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 20, 2022
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çağrı yapması bir tarih olmuştur. Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür etmek istiyorum. pic.twitter.com/T0trY00qqr
TRT Haber'e konuşan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir çağrı yapması bir tarih olmuştur. Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.
CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayınında da Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:
"Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır.
Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi."
Ersin Tatar ayrıca, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a direkt uçak seferleri başlatılmasıyla ilgili soruya "Bu konuda bende kesin bilgi yok. Basından öğrendim. Birkaç havayolu şirketinin başvuru yaptığını biliyorum. Rus devleti ne diyor bilemiyorum. Bir hareket var. KKTC'de yaşayan çok sayıda Rus var. Türkiye Cumhuriyeti ile bağları var. Savaş sonrası AB dayatmasıyla Rusya'ya ambargo var. Dünyadaki dengeler ve değişen olaylarla, Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolü gereği Rusya'yla ilişkileri farklı ve bu gelişmeyi etkileyebilir" yanıtını verdi.