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https://sputniknews.com.tr/20221020/pilotla-yolcu-arasindaki-tartisma-seferde-35-saatlik-gecikmeye-neden-oldu-1062528387.html
Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3.5 saatlik gecikmeye neden oldu
Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3.5 saatlik gecikmeye neden oldu
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep uçuşu öncesinde pilotun rahatsızlanması üzerine sefere yeni atanan pilot ile bir yolcu arasında tartışma... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:23+0300
2022-10-20T15:23+0300
yaşam
thy
thy
türk hava yolları (thy)
türkiye
pilot
gaziantep
tartışma
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İstanbul Havalimanı'ndan saat 06.00'da TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında rahatsızlanan kaptan pilot ile bir kabin memuru uçuştan alındı.Uçuş için yeni bir ekibin atanması beklenirken, seferde gecikme meydana geldi.Yeni kaptan ve ekibin gelmesiyle yolcular uçağa alınmaya başlandı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında rötar nedeniyle tartışma yaşandı.Pilot, bunun üzerine uçuş güvenliğinin tehlikeye girdiğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı.Polis ekipleri, pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler, güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.Saat 06.45'te yapılması planlanan uçuş, 3.5 saatlik gecikmenin ardından 10.15'te yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/thynin-italya-seferleri-iptal-1062516539.html
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thy, thy, türk hava yolları (thy), türkiye, pilot, gaziantep, tartışma
thy, thy, türk hava yolları (thy), türkiye, pilot, gaziantep, tartışma

Pilotla yolcu arasındaki tartışma seferde 3.5 saatlik gecikmeye neden oldu

15:23 20.10.2022
© AATHY- Tivat
THY- Tivat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Gaziantep uçuşu öncesinde pilotun rahatsızlanması üzerine sefere yeni atanan pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşanması rötara neden oldu.
İstanbul Havalimanı'ndan saat 06.00'da TK-2220 sefer sayılı İstanbul-Gaziantep seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında rahatsızlanan kaptan pilot ile bir kabin memuru uçuştan alındı.
Uçuş için yeni bir ekibin atanması beklenirken, seferde gecikme meydana geldi.
Yeni kaptan ve ekibin gelmesiyle yolcular uçağa alınmaya başlandı. Bu sırada uçakta bulunan bir yolcu ile pilot arasında rötar nedeniyle tartışma yaşandı.
Pilot, bunun üzerine uçuş güvenliğinin tehlikeye girdiğini gerekçe göstererek, uçağa polis çağırdı.
Polis ekipleri, pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler, güvenlik prosedürünü uygulamak için tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.
Saat 06.45'te yapılması planlanan uçuş, 3.5 saatlik gecikmenin ardından 10.15'te yapıldı.
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
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