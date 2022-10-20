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https://sputniknews.com.tr/20221020/milli-savunma-bakanligindan-kimyasal-silah-iddiasina-tepki-tamamen-asilsiz-ve-gercek-disi-1062521697.html
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'kimyasal silah' iddiasına tepki: Tamamen asılsız ve gerçek dışı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'kimyasal silah' iddiasına tepki: Tamamen asılsız ve gerçek dışı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı' yönündeki iddialara verdiği yanıtta "Tüm bu... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T13:04+0300
2022-10-20T13:14+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
kimyasal silahlar
pkk
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-parti-sozcusu-celik-tskyi-kimyasal-kullanmakla-suclayanlar-alcak-bir-iftira-sebekesinin-parcasi-1062513017.html
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milli savunma bakanlığı (msb), kimyasal silahlar, pkk
milli savunma bakanlığı (msb), kimyasal silahlar, pkk

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'kimyasal silah' iddiasına tepki: Tamamen asılsız ve gerçek dışı

13:04 20.10.2022 (güncellendi: 13:14 20.10.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya yönelik kimyasal silah kullandığı' yönündeki iddialara verdiği yanıtta "Tüm bu dezenformasyon çabaları çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır" dedi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi artan bir şiddet ve tempoda azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “kimyasal silah” kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.
Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında; sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir.
Tüm bu dezenformasyon çabaları Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçası
08:13
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