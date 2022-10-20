Mahçupyan: Belediye başkanından, muhalefet liderinin yapamayacağı şeyi beklemek ahmakça geliyor

"Birçok insanının çok farklı fikirleri var. Bir adım daha gidelim buradan. 6'lı masada 6 lider var. Bu 6 lider, kendileri dışında birilerini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyorlar: 'Benim yapamayacağım işi, bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' demek zorundalar. Kendileri parti lideri... Parti liderlerinin, 'Biz yapamıyoruz, belediye başkanı yapabilir' demesini hafızalarınız alıyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi bu acaba? Eğer 6'lı masa dışından birisi seçilecekse cumhurbaşkanı adayı olarak; bu muhtemelen çok saygın, siyaset üstü olan, epeyce siyasetle mesafeli duran, tüm toplumun beğeneceği vs. başka bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının, onların yapamadığını yapmasını beklemek, bu liderlerin, liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor. Ve bu bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor. Bu beklenti, böyle beklenti var insanlarda, bence ya siyasetten anlamamayı ya da kasıtlı bakışı gerektiriyor."