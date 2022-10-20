https://sputniknews.com.tr/20221020/mahcupyan-belediye-baskanindan-muhalefet-liderinin-yapamayacagi-seyi-beklemek-ahmakca-geliyor-1062524212.html
Mahçupyan: Belediye başkanından, muhalefet liderinin yapamayacağı şeyi beklemek ahmakça geliyor
Mahçupyan: Belediye başkanından, muhalefet liderinin yapamayacağı şeyi beklemek ahmakça geliyor
"Seçim son turda Erdoğan ile Yavaş arasında kalırsa yeniden Erdoğan'a oy verebilirim" ifadelerini kullanan yazar Etyen Mahçupyan, "Siyasetin zaten içinde olan... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T14:12+0300
2022-10-20T14:12+0300
2022-10-20T14:12+0300
politika
etyen mahçupyan
chp
mansur yavaş
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ahmak
gelecek partisi
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Gelecek Partisi kurucularından olan yazar Etyen Mahçupyan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve adaylara yönelik açıklamalarda bulundu."Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama son kertede, Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim. Çünkü ana mesele değişmeyecekse, o zaman tamamen pragmatik bakılacaksa, o zaman ben şu soruyu soracağım: Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim" ifadelerini kullanan Mahçupyan, gazeteci Kenan Taş'ın programında "Partiden bu söyleminizle ilgili uyarı ya da açıklama geldi mi?" sorusuna yanıt verdi.Mahçupyan şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221020/selvi-ne-altili-masa-ne-chp-kilicdaroglunu-cumhurbaskani-adayi-yapacak-kisi-erdogan-1062514231.html
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etyen mahçupyan, chp, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ahmak, gelecek partisi
etyen mahçupyan, chp, mansur yavaş, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ahmak, gelecek partisi
Mahçupyan: Belediye başkanından, muhalefet liderinin yapamayacağı şeyi beklemek ahmakça geliyor
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"Seçim son turda Erdoğan ile Yavaş arasında kalırsa yeniden Erdoğan'a oy verebilirim" ifadelerini kullanan yazar Etyen Mahçupyan, "Siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının, onların yapamadığını yapmasını beklemek, bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor" açıklamasını yaptı.
Gelecek Partisi kurucularından olan yazar Etyen Mahçupyan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve adaylara yönelik açıklamalarda bulundu.
"Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama son kertede, Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu anda bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim. Çünkü ana mesele değişmeyecekse, o zaman tamamen pragmatik bakılacaksa, o zaman ben şu soruyu soracağım: Putin ile teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim" ifadelerini kullanan Mahçupyan, gazeteci Kenan Taş'ın programında "Partiden bu söyleminizle ilgili uyarı ya da açıklama geldi mi?" sorusuna yanıt verdi.
Mahçupyan şunları söyledi:
"Birçok insanının çok farklı fikirleri var. Bir adım daha gidelim buradan. 6'lı masada 6 lider var. Bu 6 lider, kendileri dışında birilerini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyorlar: 'Benim yapamayacağım işi, bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' demek zorundalar. Kendileri parti lideri... Parti liderlerinin, 'Biz yapamıyoruz, belediye başkanı yapabilir' demesini hafızalarınız alıyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi bu acaba? Eğer 6'lı masa dışından birisi seçilecekse cumhurbaşkanı adayı olarak; bu muhtemelen çok saygın, siyaset üstü olan, epeyce siyasetle mesafeli duran, tüm toplumun beğeneceği vs. başka bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının, onların yapamadığını yapmasını beklemek, bu liderlerin, liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor. Ve bu bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor. Bu beklenti, böyle beklenti var insanlarda, bence ya siyasetten anlamamayı ya da kasıtlı bakışı gerektiriyor."