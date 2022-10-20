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https://sputniknews.com.tr/20221020/lubnan-tezkeresi-resmi-gazetede-yayimlandi--1062511828.html
Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T03:20+0300
2022-10-20T03:20+0300
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tbmm
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararında, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ile TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla verdiği izin çerçevesinde, UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.Kararda, söz konusu iznin süresinin son olarak 26 Ekim 2021'de TBMM kararıyla 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatılarak, "Türkiye, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.UNIFIL'in görev süresinin BMGK'nin kararıyla 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığının anımsatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20221018/lubnan-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1062461998.html
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lübnan, tezkere, sınır ötesi tezkere, tbmm, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
lübnan, tezkere, sınır ötesi tezkere, tbmm, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

03:20 20.10.2022
© AATSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri
TSK, asker, bedelli askerlik, Türk askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararında, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ile TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla verdiği izin çerçevesinde, UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.
Kararda, söz konusu iznin süresinin son olarak 26 Ekim 2021'de TBMM kararıyla 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatılarak, "Türkiye, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
UNIFIL'in görev süresinin BMGK'nin kararıyla 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığının anımsatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:
"Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2022 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 18 Ekim 2022 tarihli 8'inci Birleşiminde kabul edilmiştir."
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
TÜRKİYE
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
18 Ekim, 20:39
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