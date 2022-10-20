https://sputniknews.com.tr/20221020/lubnan-tezkeresi-resmi-gazetede-yayimlandi--1062511828.html

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T03:20+0300

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2022-10-20T03:20+0300

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Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararında, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ile TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla verdiği izin çerçevesinde, UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.Kararda, söz konusu iznin süresinin son olarak 26 Ekim 2021'de TBMM kararıyla 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatılarak, "Türkiye, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.UNIFIL'in görev süresinin BMGK'nin kararıyla 31 Ağustos 2023'e kadar uzatıldığının anımsatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20221018/lubnan-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1062461998.html

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