https://sputniknews.com.tr/20221018/lubnan-tezkeresi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1062461998.html
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T20:39+0300
2022-10-18T20:39+0300
2022-10-18T20:44+0300
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lübnan, türkiye, tbmm, tbmm genel kurulu
lübnan, türkiye, tbmm, tbmm genel kurulu
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
20:39 18.10.2022 (güncellendi: 20:44 18.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.