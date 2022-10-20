https://sputniknews.com.tr/20221020/kaftancioglunun-yeniden-yargilandigi-dava-dosyasi-mutalaaya-gonderildi-1062527537.html

Kaftancıoğlu'nun yeniden yargılandığı dava dosyası mütalaaya gönderildi

Kaftancıoğlu'nun yeniden yargılandığı dava dosyası mütalaaya gönderildi

Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen 1 yıl 6 ay ile 2 yıl 8 ay hapis cezalarının bozulmasının ardından yeniden çıktığı mahkemede... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T14:50+0300

2022-10-20T14:50+0300

2022-10-20T15:02+0300

canan kaftancıoğlu

mütalaa

politika

cumhurbaşkanına hakaret

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İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu ile 3 avukatı katıldı.Yargıtayın bozma ilamına karşı diyecekleri sorulan Kaftancıoğlu, bu karara uyulmasını talep ederek, "İlk günden itibaren bu suçların işlenmediğini anlatmıştım" dedi.Sanığın avukatları ve cumhuriyet savcısı da bozma ilamına uyulmasını istedi.Yargıtay'ın kararını usul ve yasaya uygun bulan heyet, bozma ilamına uyma kararı verdi.Dava dosyası, esasa ilişkin mütalaasının hazırlanması için cumhuriyet savcılığına gönderilerek duruşma 7 Şubat 2023'e ertelendi.Davanın geçmişiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Canan Kaftancıoğlu hakkında, ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama’, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019'da Kaftancıoğlu'nu ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan 2 yıl 8 ay, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak’tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onamış, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.Cezaların bir kısmı bozulmuştuDaire, Kaftancıoğlu'na ‘silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak’ suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarını ise bozmuştu.Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle ‘silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak’ suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.Kararda, ‘terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir’ ifadesine yer verilmişti.Kararda ayrıca muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.Kaftancıoğlu, kısmen onanan karar neticesinde 31 Mayıs'ta İstanbul Adalet Sarayı'na gelmiş ve infaz işlemleri için Silivri Cezaevine gönderilmiş, aynı gün akşam saatlerinde de tahliye edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220923/fahrettin-altunun-evinin-fotograflanmasi-davasinda-kaftancioglu-icin-mutalaa-istendi--1061545792.html

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canan kaftancıoğlu, mütalaa, cumhurbaşkanına hakaret