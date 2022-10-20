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James Webb Uzay Teleskobu nefes kesiyor: Yaratılış Sütunları'ndaki yıldız oluşumlarını görüntüledi
James Webb Uzay Teleskobu nefes kesiyor: Yaratılış Sütunları'ndaki yıldız oluşumlarını görüntüledi
İnsanlığın şimdiye kadar uzaya gönderdiği en gelişmiş teleskop olan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en eski... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T11:48+0300
2022-10-20T12:37+0300
yaşam
james webb uzay teleskobu
nasa
yıldız
oluşum
gaz
toz
kızılötesi
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Hubble gibi görünür ışık teleskoplarından farklı olarak kızılötesi ışık kullanan, yıldız oluşum bölgesindeki tozun içini görmeyi sağlayan görüntüler gönderen James Webb, selefinin ilkin 1995'te görüntülediği ve 2014'te tekrar taradığı Yaratılış Sütunları'nın yıldızlarla dolu yeni görüntülerini yakaladı.James Webb'in çektiği Yaratılış Sütunları'nın son derece ayrıntılı manzarası NASA tarafından yayımlandı. Yaratılış Sütunları diye adlandırılan bulutlar, Dünya'dan yaklaşık 6500 ışıkyılı uzaklıkta yıldızların oluşmaya devam ettiği aktif bir bölgede bulunuyor.Yeni yıldız faaliyeti sırasında değişken sütunlarYaratılış Sütunları, Yılan (Serpens) takımyıldızındaki Kartal Bulutsusu'nda yıldızlarla dolup taşan gaz ve tozdan oluşan hidrojen yapılar. NASA'ya göre üç boyutlu sütunlar görkemli kaya oluşumlarına benzese de çok daha geçirgenler. Çöl manzarasından yükselen kemerler ve kulelere benzeyen yapılar, aslında gaz ve tozun yeni yıldızlar oluşturmak için çalışmasından ötürü sürekli değişiyor.Hubble'ın 1995 yılında ilk kez çektiği görüntü, Yaratılış Sütunları'nı ünlü yapmış ve uzay gözlemcileri tarafından ikonik kabul edilmişti. Hubbe, görünür ışıkta daha keskin ve daha geniş bir görüş ortaya çıkarmak için 2014 yılında bölgeyi tekrar ziyaret etmişti.Tozun derinliklerini görebiliyorWebb ise kızılötesi sensörleri sayesinde toz bulutlarının bulanıklaştıran etkisini bertaraf ederek bölgede oluşan yeni yıldızları daha iyi inceleyebildi. NASA, Webb'in yakın kızılötesi kamerasından (NIRCam) alınan yeni kızılötesine yakın ışık görüntüsünün, bu yıldız oluşum bölgesindeki tozun derinliklerinin daha iyi gözetlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.Açıklamada "Kalın, tozlu kahverengi sütunlar artık opak olmaktan çıktı ve hala oluşmakta olan daha birçok kırmızı yıldız görünür hale geldi" denildi. Yeni görüşün 'bölgedeki gaz ve toz miktarlarıyla birlikte yeni oluşan yıldızların çok daha kesin sayılarını belirleyerek araştırmacıların yıldız oluşum modellerini güncellemelerine yardımcı olacağı' belirtildi. Uzay gözleminde 1 numaraNASA'ya göre James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın en önde gelen uzay bilimi gözlemevi.32 yaşındaki Hubble'ın 6 tonluk halefi, Aralık 2021'de yörüngeye fırlatıldı, Ocak 2022'de Güneş ile Dünya arasında bir denge noktasına ulaştı ve Temmuz 2022'de ilk kez bir görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı. Amaçlarına dünya dışı yaşam arayışını ilerletmek dahilHubble gibi görünür ışıklı gözlemevlerinin yapamadığı şekilde devasa toz ve gaz bulutlarının içinin görülmesini sağlayan Webb'in 4 ana hedefinden biri, bu. Diğer 3 amaç, erken evrenin başlangıcına yakın bir yerde oluşan ilk yıldızlara ve galaksilere tanık olmak, galaksilerin milyarlarca yıl boyunca nasıl bir araya geldiklerine dair anlayışımızı ilerletmek ve güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerin atmosferleri hakkında bize daha fazla bilgi vermek, hatta dünya dışı yaşam arayışını ilerletmek. Evrendeki yerimizi de araştırıyorNASA, "Webb güneş sistemimizdeki gizemleri çözecek, ötesine geçip diğer yıldızların etrafındaki uzak dünyalara bakacak ve evrenimizin kökenlerini, gizemli yapılarını, içindeki yerimizi araştıracak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220712/nasa-ilk-kez-tam-renkli-uzay-fotografi-yayinladi--1058608670.html
https://sputniknews.com.tr/20221005/james-webbden-yeni-goruntu-cift-galaksinin-fotografi-paylasildi--1062005212.html
https://sputniknews.com.tr/20220915/isvicreli-bilim-insani-uzaylilari-onumuzdeki-25-yil-icinde-bulabiliriz-1061227337.html
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james webb uzay teleskobu, nasa, yıldız, oluşum, gaz, toz, kızılötesi
james webb uzay teleskobu, nasa, yıldız, oluşum, gaz, toz, kızılötesi

James Webb Uzay Teleskobu nefes kesiyor: Yaratılış Sütunları'ndaki yıldız oluşumlarını görüntüledi

11:48 20.10.2022 (güncellendi: 12:37 20.10.2022)
© Fotoğraf : https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-takes-star-filled-portrait-of-pillars-of-creationNASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği Yıldız Sütunları
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği Yıldız Sütunları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© Fotoğraf : https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-webb-takes-star-filled-portrait-of-pillars-of-creation
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İnsanlığın şimdiye kadar uzaya gönderdiği en gelişmiş teleskop olan ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, evrenin en eski yıldızlarını ve galaksilerini ortaya çıkararak heyecan yaratması sonrası, Yaratılış Sütunları'na el attı.
Hubble gibi görünür ışık teleskoplarından farklı olarak kızılötesi ışık kullanan, yıldız oluşum bölgesindeki tozun içini görmeyi sağlayan görüntüler gönderen James Webb, selefinin ilkin 1995'te görüntülediği ve 2014'te tekrar taradığı Yaratılış Sütunları'nın yıldızlarla dolu yeni görüntülerini yakaladı.
James Webb'in çektiği Yaratılış Sütunları'nın son derece ayrıntılı manzarası NASA tarafından yayımlandı.
Yaratılış Sütunları diye adlandırılan bulutlar, Dünya'dan yaklaşık 6500 ışıkyılı uzaklıkta yıldızların oluşmaya devam ettiği aktif bir bölgede bulunuyor.

Yeni yıldız faaliyeti sırasında değişken sütunlar

Yaratılış Sütunları, Yılan (Serpens) takımyıldızındaki Kartal Bulutsusu'nda yıldızlarla dolup taşan gaz ve tozdan oluşan hidrojen yapılar. NASA'ya göre üç boyutlu sütunlar görkemli kaya oluşumlarına benzese de çok daha geçirgenler. Çöl manzarasından yükselen kemerler ve kulelere benzeyen yapılar, aslında gaz ve tozun yeni yıldızlar oluşturmak için çalışmasından ötürü sürekli değişiyor.
Hubble'ın 1995 yılında ilk kez çektiği görüntü, Yaratılış Sütunları'nı ünlü yapmış ve uzay gözlemcileri tarafından ikonik kabul edilmişti. Hubbe, görünür ışıkta daha keskin ve daha geniş bir görüş ortaya çıkarmak için 2014 yılında bölgeyi tekrar ziyaret etmişti.

Tozun derinliklerini görebiliyor

Webb ise kızılötesi sensörleri sayesinde toz bulutlarının bulanıklaştıran etkisini bertaraf ederek bölgede oluşan yeni yıldızları daha iyi inceleyebildi. NASA, Webb'in yakın kızılötesi kamerasından (NIRCam) alınan yeni kızılötesine yakın ışık görüntüsünün, bu yıldız oluşum bölgesindeki tozun derinliklerinin daha iyi gözetlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.
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Açıklamada "Kalın, tozlu kahverengi sütunlar artık opak olmaktan çıktı ve hala oluşmakta olan daha birçok kırmızı yıldız görünür hale geldi" denildi. Yeni görüşün 'bölgedeki gaz ve toz miktarlarıyla birlikte yeni oluşan yıldızların çok daha kesin sayılarını belirleyerek araştırmacıların yıldız oluşum modellerini güncellemelerine yardımcı olacağı' belirtildi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
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Uzay gözleminde 1 numara

NASA'ya göre James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın en önde gelen uzay bilimi gözlemevi.
32 yaşındaki Hubble'ın 6 tonluk halefi, Aralık 2021'de yörüngeye fırlatıldı, Ocak 2022'de Güneş ile Dünya arasında bir denge noktasına ulaştı ve Temmuz 2022'de ilk kez bir görüntüsü kamuoyuyla paylaşıldı.

Amaçlarına dünya dışı yaşam arayışını ilerletmek dahil

Hubble gibi görünür ışıklı gözlemevlerinin yapamadığı şekilde devasa toz ve gaz bulutlarının içinin görülmesini sağlayan Webb'in 4 ana hedefinden biri, bu. Diğer 3 amaç, erken evrenin başlangıcına yakın bir yerde oluşan ilk yıldızlara ve galaksilere tanık olmak, galaksilerin milyarlarca yıl boyunca nasıl bir araya geldiklerine dair anlayışımızı ilerletmek ve güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerin atmosferleri hakkında bize daha fazla bilgi vermek, hatta dünya dışı yaşam arayışını ilerletmek.
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Evrendeki yerimizi de araştırıyor

NASA, "Webb güneş sistemimizdeki gizemleri çözecek, ötesine geçip diğer yıldızların etrafındaki uzak dünyalara bakacak ve evrenimizin kökenlerini, gizemli yapılarını, içindeki yerimizi araştıracak" dedi.
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