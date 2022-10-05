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James Webb'den yeni görüntü: Çift galaksinin fotoğrafı paylaşıldı
James Webb'den yeni görüntü: Çift galaksinin fotoğrafı paylaşıldı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T23:24+0300
2022-10-05T23:24+0300
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nasa
hubble uzay teleskobu
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
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NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 'VV 191' isimli çift galaksinin görüntüsünün Hubble Uzay Teleskobu'nun sağladığı veriler ile kaydedildiği belirtildi.Elde edilen yeni görüntüde, beyaz eliptik bir galaksi ve sarman galaksinin daha önce görülmemiş ayrıntılarının yer aldığı kaydedildi.Bilim insanı Rogier Windhorst, James Webb Uzay Teleskobu'nun, galaksinin daha uzun ve sarmal kısımlarını çok daha ayrıntılı gösterdiğini açıkladı.30 yılı aşkın süredir bilim dünyasına ışık tutan Hubble ile 1.5 milyonun üzerinde gözlem yapılırken bu gözlemlere dayanan 19 bindeni aşkın akademik çalışma üretildi.NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı.Öte yandan, 30 Eylül'de, NASA ve Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun faaliyet süresini uzatmak için uzaya bir ekip göndermeyi değerlendireceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220927/nasanin-dart-uzay-araci-dimorphos-asteroidine-planli-carpmayi-basardi-1061653814.html
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james webb uzay teleskobu, nasa, hubble uzay teleskobu, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), görüntü, uzay, uzaylı, uzaylılar
james webb uzay teleskobu, nasa, hubble uzay teleskobu, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), görüntü, uzay, uzaylı, uzaylılar

James Webb'den yeni görüntü: Çift galaksinin fotoğrafı paylaşıldı

23:24 05.10.2022
© NASAABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaştı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© NASA
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaştı.
NASA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 'VV 191' isimli çift galaksinin görüntüsünün Hubble Uzay Teleskobu'nun sağladığı veriler ile kaydedildiği belirtildi.
Elde edilen yeni görüntüde, beyaz eliptik bir galaksi ve sarman galaksinin daha önce görülmemiş ayrıntılarının yer aldığı kaydedildi.
Bilim insanı Rogier Windhorst, James Webb Uzay Teleskobu'nun, galaksinin daha uzun ve sarmal kısımlarını çok daha ayrıntılı gösterdiğini açıkladı.
30 yılı aşkın süredir bilim dünyasına ışık tutan Hubble ile 1.5 milyonun üzerinde gözlem yapılırken bu gözlemlere dayanan 19 bindeni aşkın akademik çalışma üretildi.
NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak uzaya fırlatmıştı.
Öte yandan, 30 Eylül'de, NASA ve Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 1990'da uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu'nun faaliyet süresini uzatmak için uzaya bir ekip göndermeyi değerlendireceğini duyurmuştu.
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