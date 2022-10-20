https://sputniknews.com.tr/20221020/ganada-esnaf-enflasyonu-protesto-etmek-icin-kepenk-kapatti-1062517852.html

Gana'da esnaf enflasyonu protesto etmek için kepenk kapattı

Gana'da esnaf enflasyonu protesto etmek için kepenk kapattı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Accra'da mağaza sahipleri ve tüccarlar yükselen enflasyonu protesto etmek için dükkanlarını kapattı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T12:07+0300

2022-10-20T12:07+0300

2022-10-20T12:10+0300

dünya

enflasyon

gana

protesto

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Gana'nın başkenti Accra'da işletme sahipleri, yaşam maliyetlerinin artmasını protesto etmek için dükkanlarını kapattı.Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun kamu bütçesini finanse etmek üzere 3 milyar dolarlık kredi alımı konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlamasıyla birlikte ülke makamları yoğun baskı altında.Eylül ayında ülke, yüzde 37'lik enflasyon ile tarihinin en yüksek rakamına ulaşırken ülkenin yerel para birimi sedi de dolar karşısında değer kaybediyor.'Fiyatlar saatler içinde değişiyor'Başkentteki Abossey Okai banliyöesünde yedek parça satıcısı olan Kwesi Amoah, AFP ajansına yaptığı açıklamada, fiyatların gün içinde ve hatta bazen saatler için değiştiğini belirterek, artık fatura düzenlemediğini söyledi.Amoah, "Dünyanın her yerinde zor zamanlar geçirildiğini anlıyoruz ama komşularımız Fildişi Sahili ve Burkina Faso bizim kadar acı çekmiyor" ifadelerini kullandı.Ülkede protesto gösterisiÖte yandan Gana Tüccarlar Sendikası (GUTA), hükümetin kötü ekonomi yönetimi nedeniyle protesto düzenledi.GUTA Başkanı Joseph Obeng, protestonun hükümetin ekonomiyi hızlı bir şekilde düzeltmesi için başlangıç olduğunu vurguladı.Merkezi iş bölgesinde tüccarlık yapan 37 yaşındaki Doris Andoh ise, "Akufo-Addo bizi hayal kırıklığına uğrattı. Değişim ve daha iyi bir yaşam için oy vermiştik. Dört çocuğum var, ikisi evde çünkü okul ücretini ödeyemiyorum. Hükümetin acı çektiğimizi bilmesini sağlamak için bu protestoya katıldım" diye konuştu.Gana hükümeti ile IMF arasında müzakereler yakın zaman önce başlasa da IMF yetkilileri, anlaşmaya ancak yıl sonundan önce varmayı beklediklerini açıklamıştı.

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