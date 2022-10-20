https://sputniknews.com.tr/20221020/ganada-esnaf-enflasyonu-protesto-etmek-icin-kepenk-kapatti-1062517852.html
Gana'da esnaf enflasyonu protesto etmek için kepenk kapattı
Gana'da esnaf enflasyonu protesto etmek için kepenk kapattı
Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Accra'da mağaza sahipleri ve tüccarlar yükselen enflasyonu protesto etmek için dükkanlarını kapattı. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T12:07+0300
2022-10-20T12:07+0300
2022-10-20T12:10+0300
dünya
enflasyon
gana
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062517685_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_608aa8e4881adc281fee95b3292c10c9.jpg
Gana'nın başkenti Accra'da işletme sahipleri, yaşam maliyetlerinin artmasını protesto etmek için dükkanlarını kapattı.Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun kamu bütçesini finanse etmek üzere 3 milyar dolarlık kredi alımı konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlamasıyla birlikte ülke makamları yoğun baskı altında.Eylül ayında ülke, yüzde 37'lik enflasyon ile tarihinin en yüksek rakamına ulaşırken ülkenin yerel para birimi sedi de dolar karşısında değer kaybediyor.'Fiyatlar saatler içinde değişiyor'Başkentteki Abossey Okai banliyöesünde yedek parça satıcısı olan Kwesi Amoah, AFP ajansına yaptığı açıklamada, fiyatların gün içinde ve hatta bazen saatler için değiştiğini belirterek, artık fatura düzenlemediğini söyledi.Amoah, "Dünyanın her yerinde zor zamanlar geçirildiğini anlıyoruz ama komşularımız Fildişi Sahili ve Burkina Faso bizim kadar acı çekmiyor" ifadelerini kullandı.Ülkede protesto gösterisiÖte yandan Gana Tüccarlar Sendikası (GUTA), hükümetin kötü ekonomi yönetimi nedeniyle protesto düzenledi.GUTA Başkanı Joseph Obeng, protestonun hükümetin ekonomiyi hızlı bir şekilde düzeltmesi için başlangıç olduğunu vurguladı.Merkezi iş bölgesinde tüccarlık yapan 37 yaşındaki Doris Andoh ise, "Akufo-Addo bizi hayal kırıklığına uğrattı. Değişim ve daha iyi bir yaşam için oy vermiştik. Dört çocuğum var, ikisi evde çünkü okul ücretini ödeyemiyorum. Hükümetin acı çektiğimizi bilmesini sağlamak için bu protestoya katıldım" diye konuştu.Gana hükümeti ile IMF arasında müzakereler yakın zaman önce başlasa da IMF yetkilileri, anlaşmaya ancak yıl sonundan önce varmayı beklediklerini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/abd-hazine-bakani-yellen-enflasyon-bircok-ulkede-yuksek-buyume-kuresel-olarak-yavasliyor-1062327982.html
gana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062517685_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_e9a6dbb1f84f523baf590a6a13321795.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, gana, protesto
enflasyon, gana, protesto
Gana'da esnaf enflasyonu protesto etmek için kepenk kapattı
12:07 20.10.2022 (güncellendi: 12:10 20.10.2022) Abone ol
Batı Afrika ülkesi Gana'nın başkenti Accra'da mağaza sahipleri ve tüccarlar yükselen enflasyonu protesto etmek için dükkanlarını kapattı.
Gana'nın başkenti Accra'da işletme sahipleri, yaşam maliyetlerinin artmasını protesto etmek için dükkanlarını kapattı.
Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun kamu bütçesini finanse etmek üzere 3 milyar dolarlık kredi alımı konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelere başlamasıyla birlikte ülke makamları yoğun baskı altında.
Eylül ayında ülke, yüzde 37'lik enflasyon ile tarihinin en yüksek rakamına ulaşırken ülkenin yerel para birimi sedi de dolar karşısında değer kaybediyor.
'Fiyatlar saatler içinde değişiyor'
Başkentteki Abossey Okai banliyöesünde yedek parça satıcısı olan Kwesi Amoah, AFP ajansına yaptığı açıklamada, fiyatların gün içinde ve hatta bazen saatler için değiştiğini belirterek, artık fatura düzenlemediğini söyledi.
Amoah, "Dünyanın her yerinde zor zamanlar geçirildiğini anlıyoruz ama komşularımız Fildişi Sahili ve Burkina Faso bizim kadar acı çekmiyor" ifadelerini kullandı.
Ülkede protesto gösterisi
Öte yandan Gana Tüccarlar Sendikası (GUTA), hükümetin kötü ekonomi yönetimi nedeniyle protesto düzenledi.
GUTA Başkanı Joseph Obeng, protestonun hükümetin ekonomiyi hızlı bir şekilde düzeltmesi için başlangıç olduğunu vurguladı.
Merkezi iş bölgesinde tüccarlık yapan 37 yaşındaki Doris Andoh ise, "Akufo-Addo bizi hayal kırıklığına uğrattı. Değişim ve daha iyi bir yaşam için oy vermiştik. Dört çocuğum var, ikisi evde çünkü okul ücretini ödeyemiyorum. Hükümetin acı çektiğimizi bilmesini sağlamak için bu protestoya katıldım" diye konuştu.
Gana hükümeti ile IMF arasında müzakereler yakın zaman önce başlasa da IMF yetkilileri, anlaşmaya ancak yıl sonundan önce varmayı beklediklerini açıklamıştı.