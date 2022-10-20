https://sputniknews.com.tr/20221020/erdogan-ve-aliyev-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1062532331.html
Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T17:01+0300
2022-10-20T17:01+0300
2022-10-20T17:06+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
türkiye
azerbaycan
basın toplantısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221020/erdogan-ile-aliyev-azerbaycanda-zengilan-havalimaninin-acilisini-yapti-1062519232.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, basın toplantısı
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, basın toplantısı
Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
17:01 20.10.2022 (güncellendi: 17:06 20.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
İşgalden kurtulan Azerbaycan'da bir yılda 2. havalimanını
açtık.
Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım.
Azerbaycan küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkıyor.
Altyapı eksikliği tamamıyla gidermenin gayreti içindeler. Cebrayıl bir yıl sonra çok farklı bir yer olacak. Cengiz Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette.
Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım.