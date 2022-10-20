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Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T17:01+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
türkiye
azerbaycan
basın toplantısı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20221020/erdogan-ile-aliyev-azerbaycanda-zengilan-havalimaninin-acilisini-yapti-1062519232.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, basın toplantısı
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, basın toplantısı

Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor

17:01 20.10.2022 (güncellendi: 17:06 20.10.2022)
© AAErdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor
Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
İşgalden kurtulan Azerbaycan'da bir yılda 2. havalimanını açtık.
Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım.
Azerbaycan küllerinden doğarak yeniden ayağa kalkıyor.
Altyapı eksikliği tamamıyla gidermenin gayreti içindeler. Cebrayıl bir yıl sonra çok farklı bir yer olacak. Cengiz Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette.
Lahey Adalet Divanı'na getirerek tazminini istemek lazım. Bu suretle bunları köşeye sıkıştırmak lazım.
Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
POLİTİKA
Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı
12:32
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