https://sputniknews.com.tr/20221020/erdogan-ile-aliyev-azerbaycanda-zengilan-havalimaninin-acilisini-yapti-1062519232.html

Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı

Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zengilan Havalimanı açılışını gerçekleştirdi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T12:32+0300

2022-10-20T12:32+0300

2022-10-20T12:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

türkiye

azerbaycan

havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1062519087_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3957566052570696157408d8959de964.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine gitti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a geldi.

https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-yarin-azerbaycana-gidiyor-1062496146.html

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, havalimanı