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Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı
Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zengilan Havalimanı açılışını gerçekleştirdi. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T12:32+0300
2022-10-20T12:32+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
türkiye
azerbaycan
havalimanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine gitti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-yarin-azerbaycana-gidiyor-1062496146.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, havalimanı
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, türkiye, azerbaycan, havalimanı

Erdoğan ile Aliyev, Azerbaycan'da Zengilan Havalimanı'nın açılışını yaptı

12:32 20.10.2022
© AAErdoğan ile Aliyev
Erdoğan ile Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zengilan Havalimanı açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine gitti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.
Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi.
İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a geldi.
Erdoğan, Aliyev ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor
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