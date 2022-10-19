https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-yarin-azerbaycana-gidiyor-1062496146.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T17:37+0300
2022-10-19T17:37+0300
2022-10-19T17:38+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ilham aliyev
azerbaycan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan'ın 'işgalden kurtarılan' topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
türkiye
azerbaycan
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor
17:37 19.10.2022 (güncellendi: 17:38 19.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan'ın 'işgalden kurtarılan' topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.
Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.
Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.