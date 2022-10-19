https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-yarin-azerbaycana-gidiyor-1062496146.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T17:37+0300

2022-10-19T17:37+0300

2022-10-19T17:38+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

ilham aliyev

azerbaycan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan'ın 'işgalden kurtarılan' topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havaalanı Zengilan Uluslararası Havaalanı'nın açılış törenine katılacak, ayrıca bölgenin kalkınması için başlatılan yeni projelerin temellerini atacak.Ziyarette yapılacak ikili görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

türkiye

azerbaycan

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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, azerbaycan