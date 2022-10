https://sputniknews.com.tr/20221020/diyarbakirdaki-48-stkdan-abdulkadir-selvinin-sozlerine-tepki-1062517094.html

Diyarbakır'daki 48 STK'dan Abdulkadir Selvi'nin sözlerine tepki

Diyarbakır'daki 48 STK'dan Abdulkadir Selvi'nin sözlerine tepki

Diyarbakır’daki 48 sivil toplum kuruluşu, Abdulkadir Selvi’nin ‘Derin devlet, Mitras ve Diyarbakır’da Erdoğan’dan beklentiler’ başlıklı yazısında hedef... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T11:51+0300

2022-10-20T11:51+0300

2022-10-20T11:59+0300

görüş

abdulkadir selvi

hürriyet gazetesi

diyarbakır

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102292/51/1022925182_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_11ba9da07834c7343e7d761cc5b6ed5f.jpg

Diyarbakır’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu, meslek odaları ve sendikalar, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin geçtiğimiz gün yayınlanan 'Derin devlet, Mitras ve Diyarbakır’da Erdoğan’dan beklentiler' başlıklı yazısı ile ilgili ortak açıklama yaptı. 'Kriminalize edici dili ve gazetecilik anlayışını kınıyoruz' başlığı ile yayınlanan açıklamada, sivil toplum örgütü ve meslek odalarını hedef gösterildiği belirtilerek Selvi’ye tepki gösterildi.‘Ülkenin temel sorunlarına yönelik görüş, öneri ve tespitlerini her koşulda paylaştı’Diyarbakır’daki sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının, ülkenin temel sorun alanlarına yönelik görüş, öneri ve tespitlerini her koşulda sağduyulu ve çözüm yaklaşımıyla kamuoyu ile paylaştığı ifade edilen açıklamada “Sivil toplum örgütleri; siyasal sistem içinde tartışılan birçok konu, sorun ve taleplerin olgunlaşma sürecinde önemli bir özne olarak sorumluluk almakta, devletin baskın rolünün azaltılarak karar alma aşamasında toplumsal beklentiler çerçevesinde aktörler arası işbirliğini sağlamaktadır. Bu nitelikleriyle her dönemde gerek iktidar partilerinin gerekse muhalefet partilerinin ilgi odağında olmuş, ülkenin netameli meselelerinde de görüşleri ulusal ve uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edilmiştir” denildi.‘STK’ların sorumluluklarının önemini anlamak istemeyenlere hatırlatıyoruz’Açıklamanın devamında “Çalışmalarımızda toplumsal sorunlarımızı bütün gerçekliği ile ortaya koyup, çözümü de bu gerçeklik çerçevesinde şekillendirip savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Kentimizdeki sivil toplum örgütlerinin anlamını, önemini ve yerindeliğini anlamaktan uzak ve manipüle edici bu değerlendirmenin bir gazeteci kimliği ile yapılmış olmasını kabul etmek mümkün değildir. STK’ları, siyasal sistem içerisinde toplumsal sorunlara yerel ve genel çözümlerin sunulması ve tartışma zemininde önemli özneler olduğunu, demokratik sistemlerde siyasi ve idari otoritenin keyfiliğine karşı hak ve özgürlükleri savunan, hesap verilebilirlik ve şeffaflık noktalarında sorumluluklarının önemini görmeyen ve anlamak istemeyenlere bu yönlerimizin varlığını bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadeleri yer aldı.‘Hedef gösterici ve kriminalize edici dili kınıyoruz’Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı: 48 kurum açıklamaya imza attıOrtak açıklamada imzası bulunan kurumlar şöyle: Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Eczacılar Odası, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu, DTSO Kadın Meclisi, Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği, Ortadoğu Sanayici ve Girişimci İş İnsanları Derneği, Diyarbakır Yenişehir İlçesi Ziraat Odası, Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, Temizlik ve Sosyal Hizmet İşverenleri Derneği, Güneydoğu İş Adamları Derneği, Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği, Diyarbakır İnşaat Müteahhitler Derneği, İHD Diyarbakır Şubesi, ROSA Kadın Derneği, ÖHD Diyarbakır Şubesi, KESK Şubeler Platformu, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği , Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Harita Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, İç Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği, Eğitim-Sen Diyarbakır 1, 2, 3, 4 nolu şubeleri, Yapı Yol Sen Diyarbakır Şubesi, Tarım Orkam Sen Diyarbakır Şubesi, Tüm Bel Sen Diyarbakır Şubesi, BES Diyarbakır Şubesi, Haber Sen Diyarbakır Şubesi, BTS Diyarbakır Şubesİ, SES Diyarbakır Şubesi, Dives Diyarbakır Temsilciliği, Kültür Sanat Sen Diyarbakır Temsilciliği, ESM Diyarbakır Şubesi, Şeyh Said Derneği ortak yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.Selvi demişti?Abdulkadir Selvi Hürriyet gazetesinde 17 Ekim tarihindeki yazısında “PKK dağlarda azaldı, şehirde korku iklimini yaratamıyor, kepenk kapatarak, sokakları ateşe vererek hayatı felç edemiyor. Ama farklı bir konsepte geçmişler. Diyarbakır’da onu gözlemledim. HDP, siyasetiyle, ticaret odasıyla, Amedspor’la, baroyla, STK’larla Diyarbakır’da kültürel hâkimiyetini sürdürüyor. Söylemi belirliyorlar. Bu yeni bir mücadele yöntemi. Dağlardaki mücadele kazanılmış ama şehirlerdeki kültürel iktidar kazanılamamış” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221020/selvi-ne-altili-masa-ne-chp-kilicdaroglunu-cumhurbaskani-adayi-yapacak-kisi-erdogan-1062514231.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

abdulkadir selvi, hürriyet gazetesi, diyarbakır, tepki