Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221020/bakan-bozdag-hem-basi-acik-hem-de-basini-ortenler-icin-anayasal-guvenceyi-tahkim-eden-adim-atiyoruz-1062517285.html
Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz
Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T11:52+0300
2022-10-20T12:41+0300
türkiye
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
başörtü
başörtüsü
başörtüsü yasağı
anayasal değişiklik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061824105_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_cdd38950e4c25909a3375fdfdaf44e78.jpg
Bakan Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Adalet Bakanı, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.Bozdağ ayrıca, "Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-parti-sozcusu-celik-tskyi-kimyasal-kullanmakla-suclayanlar-alcak-bir-iftira-sebekesinin-parcasi-1062513017.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061824105_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3a5f3ad91c3df69958c724452ae7a4cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adalet bakanlığı, bekir bozdağ, başörtü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, anayasal değişiklik
adalet bakanlığı, bekir bozdağ, başörtü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, anayasal değişiklik

Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz

11:52 20.10.2022 (güncellendi: 12:41 20.10.2022)
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL-AW720485
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" dedi.
Bakan Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Adalet Bakanı, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bozdağ ayrıca, "Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
POLİTİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'yı kimyasal kullanmakla suçlayanlar alçak bir iftira şebekesinin parçası
08:13
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала