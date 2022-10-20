https://sputniknews.com.tr/20221020/bakan-bozdag-hem-basi-acik-hem-de-basini-ortenler-icin-anayasal-guvenceyi-tahkim-eden-adim-atiyoruz-1062517285.html

Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz

Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T11:52+0300

2022-10-20T11:52+0300

2022-10-20T12:41+0300

türkiye

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

başörtü

başörtüsü

başörtüsü yasağı

anayasal değişiklik

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Bakan Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Adalet Bakanı, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.Bozdağ ayrıca, "Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler" dedi.

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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, başörtü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, anayasal değişiklik