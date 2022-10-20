https://sputniknews.com.tr/20221020/bakan-bozdag-hem-basi-acik-hem-de-basini-ortenler-icin-anayasal-guvenceyi-tahkim-eden-adim-atiyoruz-1062517285.html
Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz
Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz
Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T11:52+0300
2022-10-20T11:52+0300
2022-10-20T12:41+0300
türkiye
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
başörtü
başörtüsü
başörtüsü yasağı
anayasal değişiklik
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Bakan Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Adalet Bakanı, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.Bozdağ ayrıca, "Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221020/ak-parti-sozcusu-celik-tskyi-kimyasal-kullanmakla-suclayanlar-alcak-bir-iftira-sebekesinin-parcasi-1062513017.html
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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, başörtü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, anayasal değişiklik
adalet bakanlığı, bekir bozdağ, başörtü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, anayasal değişiklik
Bakan Bozdağ: Hem başı açık hem de başını örtenler için anayasal güvenceyi tahkim eden adım atıyoruz
11:52 20.10.2022 (güncellendi: 12:41 20.10.2022) Abone ol
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Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" dedi.
Bakan Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Adalet Bakanı, "Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bozdağ ayrıca, "Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler" dedi.