https://sputniknews.com.tr/20221020/bakan-akar-yunan-bakani-turkiyeye-davet-ettim-1062514101.html
Bakan Akar: Yunan Bakan'ı Türkiye'ye davet ettim
Bakan Akar: Yunan Bakan'ı Türkiye'ye davet ettim
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’u eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettiğini belirtti ve "Biz Türk-Yunan... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T09:54+0300
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2022-10-20T09:54+0300
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türkiye
yunanistan
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hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
nikolaos panagiotopulos
abd
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan konusunda Türkiye'nin özverili davrandığına dikkat çekti ve şunları ifade etti:'Yunanistan adına başkaları da konuşuyor'Yunanistan'ın tavrına rağmen Türkiye olarak çözüm odaklı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, Yunanistan’ın Lozan ve Paris Anlaşmalarının ilgili maddelerine aykırı biçimde adaları silahlandırdığına dikkati çekti.Akar, bu girişimin beyhude olduğunu ve en büyük zararın da Yunan halkının refahına olduğunu söyledi ve “Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil gibi bir garabetle bizi karşı karşıya bıraktınız. Tüm bunlara rağmen, oturup konuşalım diyoruz. Yunanistan adına başkaları da konuşuyor. Biz de ‘bırakın bunları, kendi aramızda oturup konuşalım’ diyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün istiyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221018/yunan-siyasetciden-abdnin-askeri-varligini-artirmasina-tepki-amerikan-somurgesi-haline-geldik---1062448031.html
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türkiye, yunanistan, ege, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), nikolaos panagiotopulos, abd
türkiye, yunanistan, ege, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), nikolaos panagiotopulos, abd
Bakan Akar: Yunan Bakan'ı Türkiye'ye davet ettim
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’u eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettiğini belirtti ve "Biz Türk-Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO’ya zarar vermeden bir şekilde çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan konusunda Türkiye'nin özverili davrandığına dikkat çekti ve şunları ifade etti:
“Biz diyalog, dostluk, kardeşlik deyince sanki bir zafiyet gibi anlaşılıyor, öyle bir şey yok. Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan’a gitti, onlar bir kez Ankara’ya geldi. Şimdi 4’üncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye’ye bekliyoruz. Biz ‘gelin bu toplantılara devam edelim’ derken, bazıları ‘Türkler diyaloğa gelsin’ diyorlar. Aslında diyaloğu isteyen biziz. Brüksel’de Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’u eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettim. Olumlu havanın esmesi, oluşması için ama sanki bundan da rahatsız olanlar var. Biz Türk-Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO’ya zarar vermeden bir şekilde çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.”
'Yunanistan adına başkaları da konuşuyor'
Yunanistan'ın tavrına rağmen Türkiye olarak çözüm odaklı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, Yunanistan’ın Lozan ve Paris Anlaşmalarının ilgili maddelerine aykırı biçimde adaları silahlandırdığına dikkati çekti.
Akar, bu girişimin beyhude olduğunu ve en büyük zararın da Yunan halkının refahına olduğunu söyledi ve “Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil gibi bir garabetle bizi karşı karşıya bıraktınız. Tüm bunlara rağmen, oturup konuşalım diyoruz. Yunanistan adına başkaları da konuşuyor. Biz de ‘bırakın bunları, kendi aramızda oturup konuşalım’ diyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün istiyoruz" dedi.