https://sputniknews.com.tr/20221020/bakan-akar-yunan-bakani-turkiyeye-davet-ettim-1062514101.html

Bakan Akar: Yunan Bakan'ı Türkiye'ye davet ettim

Bakan Akar: Yunan Bakan'ı Türkiye'ye davet ettim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos’u eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettiğini belirtti ve "Biz Türk-Yunan... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T09:54+0300

2022-10-20T09:54+0300

2022-10-20T09:54+0300

türkiye

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yunanistan

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milli savunma bakanlığı (msb)

nikolaos panagiotopulos

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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan konusunda Türkiye'nin özverili davrandığına dikkat çekti ve şunları ifade etti:'Yunanistan adına başkaları da konuşuyor'Yunanistan'ın tavrına rağmen Türkiye olarak çözüm odaklı olduklarını vurgulayan Bakan Akar, Yunanistan’ın Lozan ve Paris Anlaşmalarının ilgili maddelerine aykırı biçimde adaları silahlandırdığına dikkati çekti.Akar, bu girişimin beyhude olduğunu ve en büyük zararın da Yunan halkının refahına olduğunu söyledi ve “Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil gibi bir garabetle bizi karşı karşıya bıraktınız. Tüm bunlara rağmen, oturup konuşalım diyoruz. Yunanistan adına başkaları da konuşuyor. Biz de ‘bırakın bunları, kendi aramızda oturup konuşalım’ diyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün istiyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221018/yunan-siyasetciden-abdnin-askeri-varligini-artirmasina-tepki-amerikan-somurgesi-haline-geldik---1062448031.html

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türkiye, yunanistan, ege, hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), nikolaos panagiotopulos, abd