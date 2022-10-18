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Yunan siyasetçiden ABD'nin askeri varlığını artırmasına tepki: Amerikan sömürgesi haline geldik
Yunan siyasetçiden ABD'nin askeri varlığını artırmasına tepki: Amerikan sömürgesi haline geldik
ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını artırmasını değerlendiren Yunan-Rus Dostluk Hareketi Başkanı Giannis Kotsailidis, Yunanistan'ın Amerikan sömürgesi... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T14:41+0300
2022-10-18T14:41+0300
savunma
yunanistan
abd
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Sputnik'e demeç veren Kotsailidis, Washington'un ülkedeki askeri varlığını artırmaya yönelik faaliyetlerini eleştirerek ABD'nin Yunanistan'da 5-6 bölgede daha üs kurmak istediğine ve böylece ülkedeki ABD üslerinin sayısının 10'un üzerine çıkacağına işaret etti. Kotsailidis, "Bunun Yunan halkının çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanıyorum. ABD'liler böylece Ege Denizi'nde Çanakkale Boğazı'na ve Ukrayna'daki savaş alanına çok yakın bir noktada bulunma haklarını beyan ediyorlar. Dedeağaç, Batı'nın ve NATO'nun Ukrayna'ya yardım amacıyla gönderdiği silahların transferi için 'giriş kapısı' haline gelecek ve bu durum Yunanların çıkarına değil. Yunanistan son yıllarda egemenliğini kaybetti" ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın bir Amerikan sömürgesi haline geldiğinin ve birçok Yunan vatandaşının bunu kabul etmediğinin altını çizen Kotsailidis, "Bazı hükümetler anlaşıyor ve bazı yöneticiler de Yunan halkının çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına ve ABD'lilerin çıkarlarına göre hareket ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221018/abdnin-turkiye-buyukelcisi-flakeden-ege-aciklamasi-taraf-tutmuyoruz-1062436706.html
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yunanistan, abd, nato
yunanistan, abd, nato

Yunan siyasetçiden ABD'nin askeri varlığını artırmasına tepki: Amerikan sömürgesi haline geldik

14:41 18.10.2022
© AP Photo / Khalil HamraABD- Yunanistan- Ege
ABD- Yunanistan- Ege - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
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ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını artırmasını değerlendiren Yunan-Rus Dostluk Hareketi Başkanı Giannis Kotsailidis, Yunanistan'ın Amerikan sömürgesi haline geldiğini vurguladı.
Sputnik'e demeç veren Kotsailidis, Washington'un ülkedeki askeri varlığını artırmaya yönelik faaliyetlerini eleştirerek ABD'nin Yunanistan'da 5-6 bölgede daha üs kurmak istediğine ve böylece ülkedeki ABD üslerinin sayısının 10'un üzerine çıkacağına işaret etti.
Kotsailidis, "Bunun Yunan halkının çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanıyorum. ABD'liler böylece Ege Denizi'nde Çanakkale Boğazı'na ve Ukrayna'daki savaş alanına çok yakın bir noktada bulunma haklarını beyan ediyorlar. Dedeağaç, Batı'nın ve NATO'nun Ukrayna'ya yardım amacıyla gönderdiği silahların transferi için 'giriş kapısı' haline gelecek ve bu durum Yunanların çıkarına değil. Yunanistan son yıllarda egemenliğini kaybetti" ifadelerini kullandı.
ABD-Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
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Yunanistan'ın bir Amerikan sömürgesi haline geldiğinin ve birçok Yunan vatandaşının bunu kabul etmediğinin altını çizen Kotsailidis, "Bazı hükümetler anlaşıyor ve bazı yöneticiler de Yunan halkının çıkarlarına değil, kendi çıkarlarına ve ABD'lilerin çıkarlarına göre hareket ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
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