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ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayılarında artış sürüyor
ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayılarında artış sürüyor
ABD'nin Florida eyaletinde Ian kasırgasının ardından et yiyen bakteri vakaları artışa geçti. 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T04:33+0300
2022-10-20T04:33+0300
dünya
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artış
ian
kasırga
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Yetkililer, Florida'nın Lee County bölgesinde et yiyen bakteri nedeniyle 29 vaka kaydedildiğini ve dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Ian kasırgasının beraberinde getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu sellerin bu bakterinin yayılmasına neden olduğu belirtildi.BBC'nin haberine göre açıklamada, ciltte açık yaralar ya da kesikleri olan kişilerin, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla bu bakteriye maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntılarının bakteri seviyelerini artırabileceği aktarıldı.Eyalet verilerine göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi.Yetkililer, bu vakaların yarısının Ian Kasırgası sonrasında görüldüğünü tahmin ediyor.Bilimsel adı 'Nekrotizan Fasiit​​​​​' olan et yiyen bakteri, kesik ve çatlaklardan vücuda girerek kasların erimesine yol açıyor. Bakterinin kemiğe ulaşması halindeyse ölüm riski bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221004/abdyi-vuran-ian-kasirgasinda-can-kaybi-100u-asti-1061924011.html
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abd, bakteri, artış, ian, kasırga, florida, vaka, vaka sayısı
abd, bakteri, artış, ian, kasırga, florida, vaka, vaka sayısı

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayılarında artış sürüyor

04:33 20.10.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELLABD'de bir hastane
ABD'de bir hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
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ABD'nin Florida eyaletinde Ian kasırgasının ardından et yiyen bakteri vakaları artışa geçti.
Yetkililer, Florida'nın Lee County bölgesinde et yiyen bakteri nedeniyle 29 vaka kaydedildiğini ve dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Ian kasırgasının beraberinde getirdiği şiddetli yağışın neden olduğu sellerin bu bakterinin yayılmasına neden olduğu belirtildi.
BBC'nin haberine göre açıklamada, ciltte açık yaralar ya da kesikleri olan kişilerin, deniz suyuna doğrudan temas yoluyla bu bakteriye maruz kalabileceği uyarısı yapıldı.
Ian Kasırgası'nın neden olduğu gibi kıyı sularındaki kanalizasyon sızıntılarının bakteri seviyelerini artırabileceği aktarıldı.
Eyalet verilerine göre, bu yıl, bakteri kaynaklı toplam 11 ölüm ve 65 vaka kaydedildi.
Yetkililer, bu vakaların yarısının Ian Kasırgası sonrasında görüldüğünü tahmin ediyor.
Bilimsel adı 'Nekrotizan Fasiit​​​​​' olan et yiyen bakteri, kesik ve çatlaklardan vücuda girerek kasların erimesine yol açıyor. Bakterinin kemiğe ulaşması halindeyse ölüm riski bulunuyor.
ABD’nin Florida, Güney Karolina ve Kuzey Karolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü aştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2022
DÜNYA
ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü aştı
4 Ekim, 02:54
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