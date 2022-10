https://sputniknews.com.tr/20221004/abdyi-vuran-ian-kasirgasinda-can-kaybi-100u-asti-1061924011.html

ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü aştı

ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü aştı

ABD’nin Florida, Güney Karolina ve Kuzey Karolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü aştı. 04.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-04T02:54+0300

2022-10-04T02:54+0300

2022-10-04T02:54+0300

dünya

abd

florida

ian

kasırga

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061924111_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_7714cd44a7258f0bb3b88e126c620d2e.jpg

Geçtiğimiz çarşamba günü kategori 4 seviyesinde ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü geçti. Florida, Güney Karolina ve Kuzey Karolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 104’e yükselirken, en fazla can kaybı 100 ölümle Florida’da yaşandı. Kuzey Karolina’da 4 kişi hayatını kaybederken, Güney Karolina’da ise henüz can kaybı bildirilmedi.Florida’nın Lee ilçesinde 54, Charlotte ilçesinde 24, Volusia ilçesinde 5, Collier ilçesinde 8, Sarasota ilçesinde 3, Manatee ilçesinde 2, Polk, Hillsborough, Lake ve Hendry ilçelerinde ise 1’er kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybetti. Eyalette arama-kurtarma operasyonları devam ederken, en fazla can kaybının yaşandığı Lee ilçesi yetkilileri daha önce tahliye emri vermeleri gerektiği konusunda eleştirilerin hedefinde. Yetkililer, Florida'daki can kayıplarının başlıca nedeninin boğulma olduğunu belirtirken, bunun dışında iki araç kazası ve bir çatı kazası yaşandığını ifade etti.Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada kasırga nedeniyle eyalette yaşları 22 ile 25 arasında değişen kurbanların bulunduğu üç trafik kazası meydana geldiğini ve 65 yaşındaki bir adamın kapalı garajda elektrik kesikken jeneratörü çalıştırdıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221003/ian-kasirgasinda-olu-sayisi-87ye-ulasti-1061883747.html

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, florida, ian, kasırga, ölü