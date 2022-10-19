https://sputniknews.com.tr/20221019/rtukten-tele1e-3-gun-karartma-cezasi-1062491204.html

RTÜK'ten TELE1'e 3 gün ekran karartma cezası

RTÜK'ten TELE1'e 3 gün ekran karartma cezası

RTÜK üyesi Taşçı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, TELE1'e 3 gün ekran karartma cezası verildiğini duyurdu. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T15:17+0300

2022-10-19T15:17+0300

2022-10-19T15:17+0300

tele 1

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki 'dil,din,ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı' gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verdi.RTÜK üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, TELE1 ekranının üç gün süreyle karartılacağını açıkladı. Taşçı paylaşımında, TELE1'e verilen cezanın ayrıntılarını açıkladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan İlhan Taşcı, TELE1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki 'dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı' gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verildiğini ifade etti.Karara tepki gösteren Taşcı, “Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir” dedi.Taşcı şunları kaydetti:"RTÜK, Tele1 kanalının 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verdi. Bir sonraki aşama kanalın yayın hayatına son verilmesi! Katledilen demokrasidir.RTÜK, Sn Konuralp ile karşıoy kullandığımız kararını, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” eleştirisine dayandırdı. Amaç seçimlere giderken ekranları karartmak, farklı seslerin, muhalefetin çözüm önerilerinin duyulmasını engellemek!RTÜK bugün bir kanalın yayın ihlalini değil Türkiyeyi yöneten anlayışın basına,çok sesliliğe,düşünce özgürlüğüne bakışını oyladı sonuç demokrasi ve çok seslilik katledildi. Hedef seçimlerde karartılmış ekran,susturulmuş, karanlığa boğulmuş Türkiye!Durum vahim ama umutsuz değil.Danıştay 13. Dairesi, RTÜK’ün aynı maddeden verdiği cezayı “Kurulun basın özgürlüğüne yapılan müdahalesinin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı” gerekçesiyle iptal etmişti. Zorlama rapora dayanan bu karar da iptal edilecektir/edilmelidir. Bu düşünce özgürlüğünün gereğidir."

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