https://sputniknews.com.tr/20221018/rtukten-ekran-karartma-cezasi-sansurun-actigi-yaralar-zor-kapanir-1062479672.html

RTÜK'ten ekran karartma cezası: 'Sansürün açtığı yaralar zor kapanır'

RTÜK'ten ekran karartma cezası: 'Sansürün açtığı yaralar zor kapanır'

Geçen hafta Meclis gündemine geldikten birkaç gün sonra kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yollanan ‘dezenformasyon yasası’, bugün Resmi Gazete’de... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T12:03+0300

2022-10-18T12:03+0300

2022-10-19T12:07+0300

yolcu yolunda gerek

rtük

ilhan taşçı

tele1

merdan yanardağ

sera kadıgil

gazeteci

sansür

ekran

ceza

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18.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 18.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Yasa yayınlandıktan birkaç saat sonra RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ilk hedefin TELE 1 olduğunu duyurarak, TELE 1 hakkında ekran karartma cezası içeren bir raporun RTÜK’ün masasına geldiğini duyurdu. Taşçı’nın açıklamasından kısa süre sonra da TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ilgili cezanın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Av. Sera Kadıgil’in konuk olduğu programda, İmam Hatipler ile ilgili kullandığı ifadelerin gerekçe gösterilerek gündeme geldiğini ifade etti. TELE 1 televizyonunda, Kadıgil’in, gerekçe gösterilen ifadeleri kullandığı ‘Ayrıntılar’ programını sunan Enver Aysever, bu cezanın, tahmin edilenden daha büyük yaralar oluşturacağını belirtti; sansüre karşı ses çıkarmanın, ayırt etmeksizin, tüm medya kurumları ve özellikle gazetecilerin öncelikli görevi olduğunu vurguladı. Aysever mikrofonu, RTÜK kararını sormak üzere dinleyicilere uzattı. Dinleyicilerden gelen cevaplar, Aysever’in sıcak gelişmeye dair yorumları ve daha fazlası Yolcu Yolunda Gerek’in gündemindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20221017/aysever-hem-sordu-hem-anlatti-madenci-olumleri-ihmal-mi-kader-mi-1062437730.html

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

rtük, ilhan taşçı, tele1, merdan yanardağ, sera kadıgil, gazeteci, sansür, ekran, ceza, türkiye işçi partisi (tip)