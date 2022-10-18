https://sputniknews.com.tr/20221018/rtukten-ekran-karartma-cezasi-sansurun-actigi-yaralar-zor-kapanir-1062479672.html
RTÜK'ten ekran karartma cezası: 'Sansürün açtığı yaralar zor kapanır'
RTÜK'ten ekran karartma cezası: 'Sansürün açtığı yaralar zor kapanır'
Geçen hafta Meclis gündemine geldikten birkaç gün sonra kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yollanan ‘dezenformasyon yasası’, bugün Resmi Gazete’de... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T12:03+0300
2022-10-18T12:03+0300
2022-10-19T12:07+0300
yolcu yolunda gerek
rtük
ilhan taşçı
tele1
merdan yanardağ
sera kadıgil
gazeteci
sansür
ekran
ceza
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18.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
18.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Yasa yayınlandıktan birkaç saat sonra RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ilk hedefin TELE 1 olduğunu duyurarak, TELE 1 hakkında ekran karartma cezası içeren bir raporun RTÜK’ün masasına geldiğini duyurdu. Taşçı’nın açıklamasından kısa süre sonra da TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ilgili cezanın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Av. Sera Kadıgil’in konuk olduğu programda, İmam Hatipler ile ilgili kullandığı ifadelerin gerekçe gösterilerek gündeme geldiğini ifade etti. TELE 1 televizyonunda, Kadıgil’in, gerekçe gösterilen ifadeleri kullandığı ‘Ayrıntılar’ programını sunan Enver Aysever, bu cezanın, tahmin edilenden daha büyük yaralar oluşturacağını belirtti; sansüre karşı ses çıkarmanın, ayırt etmeksizin, tüm medya kurumları ve özellikle gazetecilerin öncelikli görevi olduğunu vurguladı. Aysever mikrofonu, RTÜK kararını sormak üzere dinleyicilere uzattı. Dinleyicilerden gelen cevaplar, Aysever’in sıcak gelişmeye dair yorumları ve daha fazlası Yolcu Yolunda Gerek’in gündemindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20221017/aysever-hem-sordu-hem-anlatti-madenci-olumleri-ihmal-mi-kader-mi-1062437730.html
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Enver Aysever
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
rtük, ilhan taşçı, tele1, merdan yanardağ, sera kadıgil, gazeteci, sansür, ekran, ceza, türkiye işçi partisi (tip)
rtük, ilhan taşçı, tele1, merdan yanardağ, sera kadıgil, gazeteci, sansür, ekran, ceza, türkiye işçi partisi (tip)
RTÜK'ten ekran karartma cezası: 'Sansürün açtığı yaralar zor kapanır'
12:03 18.10.2022 (güncellendi: 12:07 19.10.2022) Abone ol
Geçen hafta Meclis gündemine geldikten birkaç gün sonra kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yollanan ‘dezenformasyon yasası’, bugün Resmi Gazete’de yayınlanırken, TELE1 hakkında ekran karartma cezası içeren bir raporun RTÜK’ün masasına geldiği duyuruldu. Aysever mikrofonu, RTÜK kararını sormak üzere dinleyicilere uzattı.
Yasa yayınlandıktan birkaç saat sonra RTÜK üyesi İlhan Taşçı, ilk hedefin TELE 1 olduğunu duyurarak, TELE 1 hakkında ekran karartma cezası içeren bir raporun RTÜK’ün masasına geldiğini duyurdu. Taşçı’nın açıklamasından kısa süre sonra da TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ilgili cezanın Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Av. Sera Kadıgil’in konuk olduğu programda, İmam Hatipler ile ilgili kullandığı ifadelerin gerekçe gösterilerek gündeme geldiğini ifade etti. TELE 1 televizyonunda, Kadıgil’in, gerekçe gösterilen ifadeleri kullandığı ‘Ayrıntılar’ programını sunan Enver Aysever, bu cezanın, tahmin edilenden daha büyük yaralar oluşturacağını belirtti; sansüre karşı ses çıkarmanın, ayırt etmeksizin, tüm medya kurumları ve özellikle gazetecilerin öncelikli görevi olduğunu vurguladı.
Aysever mikrofonu, RTÜK kararını sormak üzere dinleyicilere uzattı. Dinleyicilerden gelen cevaplar, Aysever’in sıcak gelişmeye dair yorumları ve daha fazlası Yolcu Yolunda Gerek’in gündemindeydi.