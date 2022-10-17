https://sputniknews.com.tr/20221017/aysever-hem-sordu-hem-anlatti-madenci-olumleri-ihmal-mi-kader-mi-1062437730.html

Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’

Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’

Aysever, Amasra’da yaşanan patlamayı ve sonrasındaki gelişmeleri, özellikle Soma ve geçmişte yaşanan birçok maden patlamasını hatırlatarak yorumladı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T11:15+0300

2022-10-17T11:15+0300

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yolcu yolunda gerek

grizu patlaması

recep tayyip erdoğan

amasra

bartın

maden

maden ocağı

maden faciası

soma maden kazası

soma maden kazası

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17.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 17.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim günü meydana gelen maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti. Resmi yetkililer, grizu patlaması olduğu yönünde güçlü belirtilerin olduğunu açıklarken, soruşturmanın titizlikle süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bartın’da yaptığı açıklamada dikkat çektiği ‘kader’ vurgusu ise yoğun tepkiler aldı. Bölgede cenaze ve taziye törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'yı da hatırlatarak, sorumluların cezasız kalmaması ve tüm suçlulardan hesap sorulması yönünde çağrıda bulundu. Patlamanın yaşandığı TTK’ya bağlı kömür işletmesinin Sayıştay raporuna, iş güvenliği kusuru ile konu olduğu ortaya çıktı. Aysever, meydana gelen patlamayı ve sonrasındaki tüm gelişmeleri, geçmişte yaşanan maden facialarını da hatırlatarak yorumladı.

https://sputniknews.com.tr/20221014/meclisteki-dezenformasyon-yasasi-ve-bartindaki-maden-ocagi-patlamasi-ayseverin-gundemindeydi-1062341201.html

amasra

bartın

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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