https://sputniknews.com.tr/20221017/aysever-hem-sordu-hem-anlatti-madenci-olumleri-ihmal-mi-kader-mi-1062437730.html
Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’
Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’
Aysever, Amasra’da yaşanan patlamayı ve sonrasındaki gelişmeleri, özellikle Soma ve geçmişte yaşanan birçok maden patlamasını hatırlatarak yorumladı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T11:15+0300
2022-10-17T11:15+0300
2022-10-18T11:15+0300
yolcu yolunda gerek
grizu patlaması
recep tayyip erdoğan
amasra
bartın
maden
maden ocağı
maden faciası
soma maden kazası
soma maden kazası
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17.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
17.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim günü meydana gelen maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti. Resmi yetkililer, grizu patlaması olduğu yönünde güçlü belirtilerin olduğunu açıklarken, soruşturmanın titizlikle süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bartın’da yaptığı açıklamada dikkat çektiği ‘kader’ vurgusu ise yoğun tepkiler aldı. Bölgede cenaze ve taziye törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'yı da hatırlatarak, sorumluların cezasız kalmaması ve tüm suçlulardan hesap sorulması yönünde çağrıda bulundu. Patlamanın yaşandığı TTK’ya bağlı kömür işletmesinin Sayıştay raporuna, iş güvenliği kusuru ile konu olduğu ortaya çıktı. Aysever, meydana gelen patlamayı ve sonrasındaki tüm gelişmeleri, geçmişte yaşanan maden facialarını da hatırlatarak yorumladı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/meclisteki-dezenformasyon-yasasi-ve-bartindaki-maden-ocagi-patlamasi-ayseverin-gundemindeydi-1062341201.html
amasra
bartın
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Enver Aysever
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Enver Aysever
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
grizu patlaması , recep tayyip erdoğan, amasra, bartın, maden, maden ocağı, maden faciası, soma maden kazası, soma maden kazası, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), sayıştay
grizu patlaması , recep tayyip erdoğan, amasra, bartın, maden, maden ocağı, maden faciası, soma maden kazası, soma maden kazası, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), sayıştay
Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’
11:15 17.10.2022 (güncellendi: 11:15 18.10.2022) Abone ol
Aysever, Amasra’da yaşanan patlamayı ve sonrasındaki gelişmeleri, özellikle Soma ve geçmişte yaşanan birçok maden patlamasını hatırlatarak yorumladı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim günü meydana gelen maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti. Resmi yetkililer, grizu patlaması olduğu yönünde güçlü belirtilerin olduğunu açıklarken, soruşturmanın titizlikle süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bartın’da yaptığı açıklamada dikkat çektiği ‘kader’ vurgusu ise yoğun tepkiler aldı. Bölgede cenaze ve taziye törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'yı da hatırlatarak, sorumluların cezasız kalmaması ve tüm suçlulardan hesap sorulması yönünde çağrıda bulundu. Patlamanın yaşandığı TTK’ya bağlı kömür işletmesinin Sayıştay raporuna, iş güvenliği kusuru ile konu olduğu ortaya çıktı. Aysever, meydana gelen patlamayı ve sonrasındaki tüm gelişmeleri, geçmişte yaşanan maden facialarını da hatırlatarak yorumladı.