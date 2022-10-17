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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221017/aysever-hem-sordu-hem-anlatti-madenci-olumleri-ihmal-mi-kader-mi-1062437730.html
Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’
Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’
Aysever, Amasra’da yaşanan patlamayı ve sonrasındaki gelişmeleri, özellikle Soma ve geçmişte yaşanan birçok maden patlamasını hatırlatarak yorumladı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T11:15+0300
2022-10-18T11:15+0300
yolcu yolunda gerek
grizu patlaması
recep tayyip erdoğan
amasra
bartın
maden
maden ocağı
maden faciası
soma maden kazası
soma maden kazası
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17.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
17.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim günü meydana gelen maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti. Resmi yetkililer, grizu patlaması olduğu yönünde güçlü belirtilerin olduğunu açıklarken, soruşturmanın titizlikle süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bartın’da yaptığı açıklamada dikkat çektiği ‘kader’ vurgusu ise yoğun tepkiler aldı. Bölgede cenaze ve taziye törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'yı da hatırlatarak, sorumluların cezasız kalmaması ve tüm suçlulardan hesap sorulması yönünde çağrıda bulundu. Patlamanın yaşandığı TTK’ya bağlı kömür işletmesinin Sayıştay raporuna, iş güvenliği kusuru ile konu olduğu ortaya çıktı. Aysever, meydana gelen patlamayı ve sonrasındaki tüm gelişmeleri, geçmişte yaşanan maden facialarını da hatırlatarak yorumladı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/meclisteki-dezenformasyon-yasasi-ve-bartindaki-maden-ocagi-patlamasi-ayseverin-gundemindeydi-1062341201.html
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Enver Aysever
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grizu patlaması , recep tayyip erdoğan, amasra, bartın, maden, maden ocağı, maden faciası, soma maden kazası, soma maden kazası, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), sayıştay
grizu patlaması , recep tayyip erdoğan, amasra, bartın, maden, maden ocağı, maden faciası, soma maden kazası, soma maden kazası, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), sayıştay

Aysever, hem sordu hem de anlattı: ‘Madenci ölümleri ihmal mi kader mi?’

11:15 17.10.2022 (güncellendi: 11:15 18.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
17.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Aysever, Amasra’da yaşanan patlamayı ve sonrasındaki gelişmeleri, özellikle Soma ve geçmişte yaşanan birçok maden patlamasını hatırlatarak yorumladı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim günü meydana gelen maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti. Resmi yetkililer, grizu patlaması olduğu yönünde güçlü belirtilerin olduğunu açıklarken, soruşturmanın titizlikle süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bartın’da yaptığı açıklamada dikkat çektiği ‘kader’ vurgusu ise yoğun tepkiler aldı. Bölgede cenaze ve taziye törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, 2014 yılında yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'yı da hatırlatarak, sorumluların cezasız kalmaması ve tüm suçlulardan hesap sorulması yönünde çağrıda bulundu. Patlamanın yaşandığı TTK’ya bağlı kömür işletmesinin Sayıştay raporuna, iş güvenliği kusuru ile konu olduğu ortaya çıktı. Aysever, meydana gelen patlamayı ve sonrasındaki tüm gelişmeleri, geçmişte yaşanan maden facialarını da hatırlatarak yorumladı.
14.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
Meclis'teki dezenformasyon yasası ve Bartın’daki maden ocağı patlaması Aysever'in gündemindeydi
14 Ekim, 23:05
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