https://sputniknews.com.tr/20221014/meclisteki-dezenformasyon-yasasi-ve-bartindaki-maden-ocagi-patlamasi-ayseverin-gundemindeydi-1062341201.html

Meclis'teki dezenformasyon yasası ve Bartın’daki maden ocağı patlaması Aysever'in gündemindeydi

Meclis'teki dezenformasyon yasası ve Bartın’daki maden ocağı patlaması Aysever'in gündemindeydi

‘Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T23:05+0300

2022-10-14T23:05+0300

2022-10-15T10:30+0300

yolcu yolunda gerek

recep tayyip erdoğan

dezenformasyon

yasa

meclis

tbmm

tbmm genel kurulu

yalan haber

sansür

maden ocağı

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14.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 14.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Yeni yasama yılının başladığı gün, Meclis gündemine gelen dezenformasyon yasası, hem Meclis’te hem de kamuoyunda oldukça yoğun şekilde tartışıldı. Bir kısımın sansür yasası olarak ele aldığı yasa, destekleyenler tarafından ise yalan habere karşı önemli bir gelişme olarak savunuldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça yoğun bir görüşme trafiğiyle geçen yurtdışı programı dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu.Akşam saatlerinde, Bartın’dan gelen maden ocağı patlaması haberi sonrası, tüm gözler, patlamanın yaşandığı bölgeye dönerken, yapılan incelemeler ve kurtarma çalışmaları sonrasında, ilk belirlemelere göre, göçüğün, eksi 300 kotta gerçekleştiği, 2 işçinin hayatını kaybederken, 20 işçinin de yaralandığı tespit edildi.Enver Aysever, başta, Meclis’te oldukça sert tartışmalara sebep olan yasa ve Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlaması olmak üzere, önemli gelişmeleri, hem yorumladı hem de mikrofonu dinleyicilere uzattı.

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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