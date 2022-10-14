https://sputniknews.com.tr/20221014/meclisteki-dezenformasyon-yasasi-ve-bartindaki-maden-ocagi-patlamasi-ayseverin-gundemindeydi-1062341201.html
Meclis'teki dezenformasyon yasası ve Bartın’daki maden ocağı patlaması Aysever'in gündemindeydi
Meclis'teki dezenformasyon yasası ve Bartın’daki maden ocağı patlaması Aysever'in gündemindeydi
‘Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T23:05+0300
2022-10-14T23:05+0300
2022-10-15T10:30+0300
yolcu yolunda gerek
recep tayyip erdoğan
dezenformasyon
yasa
meclis
tbmm
tbmm genel kurulu
yalan haber
sansür
maden ocağı
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14.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
14.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Yeni yasama yılının başladığı gün, Meclis gündemine gelen dezenformasyon yasası, hem Meclis’te hem de kamuoyunda oldukça yoğun şekilde tartışıldı. Bir kısımın sansür yasası olarak ele aldığı yasa, destekleyenler tarafından ise yalan habere karşı önemli bir gelişme olarak savunuldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça yoğun bir görüşme trafiğiyle geçen yurtdışı programı dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu.Akşam saatlerinde, Bartın’dan gelen maden ocağı patlaması haberi sonrası, tüm gözler, patlamanın yaşandığı bölgeye dönerken, yapılan incelemeler ve kurtarma çalışmaları sonrasında, ilk belirlemelere göre, göçüğün, eksi 300 kotta gerçekleştiği, 2 işçinin hayatını kaybederken, 20 işçinin de yaralandığı tespit edildi.Enver Aysever, başta, Meclis’te oldukça sert tartışmalara sebep olan yasa ve Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlaması olmak üzere, önemli gelişmeleri, hem yorumladı hem de mikrofonu dinleyicilere uzattı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/uluslararasi-siyasette-hareketli-gunler-erdogan-astanada-kilicdaroglu-abdde-1062313640.html
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Enver Aysever
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
recep tayyip erdoğan, dezenformasyon, yasa, meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, yalan haber, sansür, maden ocağı, bartın, patlama, ölü, yaralı, arama kurtarma
recep tayyip erdoğan, dezenformasyon, yasa, meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, yalan haber, sansür, maden ocağı, bartın, patlama, ölü, yaralı, arama kurtarma
Meclis'teki dezenformasyon yasası ve Bartın’daki maden ocağı patlaması Aysever'in gündemindeydi
23:05 14.10.2022 (güncellendi: 10:30 15.10.2022) Abone ol
‘Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Aynı gün Bartın’da, maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybederken, 20 işçi de yaralandı.
Yeni yasama yılının başladığı gün, Meclis gündemine gelen dezenformasyon yasası, hem Meclis’te hem de kamuoyunda oldukça yoğun şekilde tartışıldı. Bir kısımın sansür yasası olarak ele aldığı yasa, destekleyenler tarafından ise yalan habere karşı önemli bir gelişme olarak savunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça yoğun bir görüşme trafiğiyle geçen yurtdışı programı dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu.
Akşam saatlerinde, Bartın’dan gelen maden ocağı patlaması haberi sonrası, tüm gözler, patlamanın yaşandığı bölgeye dönerken, yapılan incelemeler ve kurtarma çalışmaları sonrasında, ilk belirlemelere göre, göçüğün, eksi 300 kotta gerçekleştiği, 2 işçinin hayatını kaybederken, 20 işçinin de yaralandığı tespit edildi.
Enver Aysever, başta, Meclis’te oldukça sert tartışmalara sebep olan yasa ve Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlaması olmak üzere, önemli gelişmeleri, hem yorumladı hem de mikrofonu dinleyicilere uzattı.