Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221019/omer-celikten-kilicdaroglunun-kucaklasma-aciklamasina-tepki-millet-iradesiyle-catisiyorlar-1062499306.html
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasına tepki: Millet iradesiyle çatışıyorlar
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasına tepki: Millet iradesiyle çatışıyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kucaklaşma" açıklamasına ilişkin, "Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T19:31+0300
2022-10-19T19:38+0300
türkiye
ak parti
ömer çelik
pyd
mavi vatan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321528_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_3e26a539f2c22f65fd34f43cea51908b.jpg
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "kucaklaşma" açıklamasına ilişkin, "Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar. Her konuşmalarında toplumun bir kesimini tehdit edenlerin halkla kucaklaşmadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaşıyorlar'"Kılıçdaroğlu'nun siyasi pusulasının sürekli ters yönü gösterdiğini" aktaran Çelik, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor--1061907238.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056321528_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_dd0a09d6dc93bf27684f999ce4057273.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, ömer çelik, pyd, mavi vatan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
ak parti, ömer çelik, pyd, mavi vatan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'kucaklaşma' açıklamasına tepki: Millet iradesiyle çatışıyorlar

19:31 19.10.2022 (güncellendi: 19:38 19.10.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kucaklaşma" açıklamasına ilişkin, "Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar. Her konuşmalarında toplumun bir kesimini tehdit edenlerin halkla kucaklaşmadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "kucaklaşma" açıklamasına ilişkin, "Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar. Her konuşmalarında toplumun bir kesimini tehdit edenlerin halkla kucaklaşmadığı açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaşıyorlar'

"Kılıçdaroğlu'nun siyasi pusulasının sürekli ters yönü gösterdiğini" aktaran Çelik, şunları kaydetti:
"Vesayetle kucaklaşıp millet iradesiyle çatışıyorlar. Her konuşmalarında toplumun bir kesimini tehdit edenlerin halkla kucaklaşmadığı açıktır. Bazen esnafı, bazen öğretmenleri, bazen çiftçileri, bazen işçileri sırf siyasi tercihleri yüzünden tehdit ediyorlar. Asıl kamplaşma budur.
Öte yandan, 'PYD bizim için tehdit değildir.' ya da 'Mavi Vatan demek bizi dünyada saldırgan duruma düşürür.' diyerek Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kucaklaşıyorlar. Biz vatandaşlarımızla buluşmaya ve yol yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerle kamplaşacak ve onlarla mücadele edeceğiz. Türkiye'ye saldıran her odağın karşısına Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' ilkesiyle çıkacağız. Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği 'vesayet siyaseti' Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi bugün konuştuğu Adana'dan da güçlü bir şekilde cevabını alacak."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2022
POLİTİKA
Ömer Çelik'ten Onur Şener açıklaması: Bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık
3 Ekim, 18:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала