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CANLI | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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https://sputniknews.com.tr/20221003/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor--1061907238.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. 03.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-03T18:15+0300
2022-10-03T18:30+0300
ömer çelik
politika
ak parti
ak parti myk toplantısı
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Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı
ömer çelik, ak parti, ak parti myk toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

18:15 03.10.2022 (güncellendi: 18:30 03.10.2022)
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı detaylar şöyle:
Kuşkusuz ülkelerin toprak bütünlüğüne ilkesel çerçevede sahip çıkıyoruz, önem veriyoruz. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Sadece insanlık için yıkım getirir.
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