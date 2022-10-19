https://sputniknews.com.tr/20221019/mmo-yonetim-kurulu-baskani-yuksel-istihdamda-daralma-kazalara-davetiye-cikariyor-1062489117.html

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel: İstihdamda daralma kazalara davetiye çıkarıyor

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel: İstihdamda daralma kazalara davetiye çıkarıyor

Bartın’da yaşanan maden kazasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, grizu patlamasının... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T15:22+0300

2022-10-19T15:22+0300

2022-10-19T15:22+0300

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madencilik

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Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Radyo Sputnik'te yayınlanan 'İsmet Özçelik'le Ankara Farkı' programına konuk olarak katıldı. Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Radyo Sputnik'te yayınlanan 'İsmet Özçelik'le Ankara Farkı' programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katılan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazasını değerlendirdi. Yüksel, bu tür kazaların nasıl önlenebileceğine dair açıklamalarda bulundu.‘Madenlerde kamu ağırlığı olmalı’Madenlerde kamu ağırlığı olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Yüksel, madenlerin özelleştirilmesi nedeniyle hem üretimin düştüğünü hem de hazırlık ve tamir-tadilat çalışmalarında aksaklıklar yaşandığını söyledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Zonguldak’taki enerji üretimindeki payının yüzde 0,5’e gerilediğine dikkat çeken Yüksel, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:‘Fıtrat, bilim ve tekniğin önüne geçmemeli’Mevzuata yazılan maddelerin uygulamaya geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Yüksel, bu tür kazaların arkasındaki nedenleri ve doğurduğu sonuçları değerlendirdi. Bilim ve tekniğin fıtratın önüne geçmemesi gerektiğini dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:‘Eksi 300 metrenin altında madencilik yapılabilir’Grizu patlamasının önlenebilir olduğunu ve ‘300 metrenin altında madencilik yapılamaz’ algısının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekleyen Yüksel, “Burada bir grizu patlaması meydana geldi. Grizu patlaması önlenebilir mi? Evet önlenebilir. Patlama olduysa da bir ihmal vardır. Madencilik bilim tekniği metan gazının ocak havasına karışmasını önleyecek bilgi birikimine ve teknolojiye sahip. Bu nedenle burada metanın yeterli konsantrasyona ulaşması bu işin takibinde, tertibinde, organizasyonunda bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu sorunu tespit edecek arkadaşlar soruşturmalarda, incelemelerde ortaya çıkaracak. Kamuoyunda şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor; ‘eksi 300 metrenin altında madencilik yapılmazmış’ gibi bir algı oluşuyor ama yapılır. Ama zaten Sayıştay raporu da şunu söylüyor; bu derinliğe ulaştınız, artık riskler artıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) yayınladığı yönergelere uygun çalışmıyorsunuz, buna uygun çalışın diye bir eleştiride bulunmuş. Kurumun burada hem kendi yayınladığı yönergelere hem de ulusal risk sağlığı güvenliği mevzuatına uygun çalışması gerekirdi” şeklinde konuştu.‘Kurtulan işçilerin ifadeleri uzman gözetiminde alınmalı’Maden kazasından kurtulan işçilerin bir travma geçirdiğini ve bu işçilerin ifadelerinin uzman gözetiminde alınması gerektiğini dile getiren Yüksel, “İşçilerin travma geçirdikleri doğrudur. Kazalardan sonra biz de meslek alanımız olduğu için yaptığımız görüşmeler oldu. Birkaç gün sonra görüştüğümüz insanlar bile bu travmaları yaşıyorlardı hala. Zaten bu ifadelerin uzman gözetiminde alınması gerekir. O uzmanın o ifadeyi bir süzgeçten geçirmesi gerekir. Orada medyaya yapılan açıklamalardan bazılarından sonuç çıkarılabilir, bazılarından çıkarılamayabilir. Mesela bu trafo patlaması olarak açıklandı. Yine bir işçi röportajından öğrendik. 'Yüksek bir basınç oldu' dedi. Yaralı kurtulanlardan bir tanesi de hastanede 'Basınç beni 20-25 metre fırlattı' dedi. Biz biliyoruz ki trafo patlaması sonucunda basınç oluşmaz. İçeride basınç varsa bu grizu patlamasıdır dedik. Bu açıklamaları biz resmî makamlardan önce yaptık hatırlarsanız. Daha sonra bu açıklamalarımız üzerine olay grizu patlaması olarak düzeltildi. AFAD açıklamayı geri çekti” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221018/amasra-maden-faciasinda-yasamini-yitiren-mehmet-bulutun-kardesi-3-aydir-bakim-erteleniyordu-1062461882.html

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