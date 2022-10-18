Amasra maden faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bulut'un kardeşi: 3 aydır bakım erteleniyordu

‘’Soma’da 301 arkadaşımızı şehit vermiştik ve bir daha böyle bir şey yaşanmasın istemiştik ama öyle olmadı. Benim kardeşim öldü, arkadaşları öldü. 41 madencimiz şehit oldu. Suçlular var ve onlar yargılanacak ama bu olaylar böyle kalmasın. Türkiye’mizdeki maden ocaklarında kesinlikle bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için ihmal var ise giderilmesi lazım ki bir daha kimse ölmesin. Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın.’’