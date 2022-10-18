https://sputniknews.com.tr/20221018/amasra-maden-faciasinda-yasamini-yitiren-mehmet-bulutun-kardesi-3-aydir-bakim-erteleniyordu-1062461882.html
Amasra maden faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bulut'un kardeşi: 3 aydır bakım erteleniyordu
Amasra maden faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bulut'un kardeşi: 3 aydır bakım erteleniyordu
Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında hayatını kaybeden Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammet Bulut, "Bir çocuğu vardı, önümüzde bir yaşına... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T20:31+0300
2022-10-18T20:31+0300
2022-10-18T20:32+0300
akşam postasi
amasra
bartın
maden faciası
maden
maden ocağı
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Bartın Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında hayatını kaybeden Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammet Bulut, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Bulut, “Kardeşime madende bakım olacağını söylemişlerdi, izne çıkacaklardı. 3 aydır ha bugün yapılacak ha yarın yapılacak diye söylüyorlardı ama Cuma günü patlama yaşandı. Bir çocuğu vardı, önümüzde bir yaşına girecekti. Doğum gününü göremedi” dedi.Maden faciasında kardeşini kaybeden Muhammet Bulut’un açıklamalarından satırbaşları şöyle: ‘'Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın’'
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Atilla Güner
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
amasra, bartın, maden faciası, maden, maden ocağı
amasra, bartın, maden faciası, maden, maden ocağı
Amasra maden faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bulut'un kardeşi: 3 aydır bakım erteleniyordu
20:31 18.10.2022 (güncellendi: 20:32 18.10.2022) Abone ol
Özel
Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında hayatını kaybeden Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammet Bulut, "Bir çocuğu vardı, önümüzde bir yaşına girecekti. Doğum gününü göremedi" dedi.
Bartın Amasra’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında hayatını kaybeden Mehmet Bulut’un kardeşi Muhammet Bulut, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Bulut, “Kardeşime madende bakım olacağını söylemişlerdi, izne çıkacaklardı. 3 aydır ha bugün yapılacak ha yarın yapılacak diye söylüyorlardı ama Cuma günü patlama yaşandı. Bir çocuğu vardı, önümüzde bir yaşına girecekti. Doğum gününü göremedi” dedi.
Maden faciasında kardeşini kaybeden Muhammet Bulut’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
‘’Kardeşime madende bakım olacağını söylemişlerdi, izne çıkacaklardı. 3 aydır ha bugün yapılacak ha yarın yapılacak diye söylüyorlardı ama Cuma günü patlama yaşandı. Kardeşim 2019 yılında bu yana madende çalışıyordu. Çalışma arkadaşlarıyla çok mutlulardı, işini severek çalışıyordu. Olası herhangi bir durumla ilgili ailesi yani bizlere bahsetmezdi. Arkadaşları kardeşimi çok severdi. Bir çocuğu var, bir ay sonra bir yaşına girecekti. Doğum günü hazırlığı yapıyorlardı. Çocuğunun bir yaş doğum gününü göremedi. Dedem de madenciydi 1992 yıllarında emekli olmuştu. Dededen toruna madencilerdi.’’
‘'Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın’'
‘’Soma’da 301 arkadaşımızı şehit vermiştik ve bir daha böyle bir şey yaşanmasın istemiştik ama öyle olmadı. Benim kardeşim öldü, arkadaşları öldü. 41 madencimiz şehit oldu. Suçlular var ve onlar yargılanacak ama bu olaylar böyle kalmasın. Türkiye’mizdeki maden ocaklarında kesinlikle bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için ihmal var ise giderilmesi lazım ki bir daha kimse ölmesin. Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın.’’