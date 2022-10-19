https://sputniknews.com.tr/20221019/marmara-denizinde-poyrazin-etkisini-kaybetmesiyle-deniz-ulasimi-normale-dondu-1062482215.html
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T12:27+0300
2022-10-19T12:27+0300
2022-10-19T12:30+0300
yaşam
marmara denizi
ulaşım
poyraz
av
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Bölgede bir süredir devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker rotalarında hareket etti.Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.Pehlivanoğlu, gerekli hazırlıklarını yapan balıkçıların denizde nasiplerini aramaya başlayacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220904/marmara-denizinde-balik-avina-denetim-boy-kuralina-uymayan-baliklar-hayir-kurumlarina-bagislanacak-1060781422.html
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marmara denizi, ulaşım, poyraz, av
marmara denizi, ulaşım, poyraz, av
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü
12:27 19.10.2022 (güncellendi: 12:30 19.10.2022) Abone ol
Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.
Bölgede bir süredir devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker rotalarında hareket etti.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.
Pehlivanoğlu, gerekli hazırlıklarını yapan balıkçıların denizde nasiplerini aramaya başlayacağını kaydetti.