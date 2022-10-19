https://sputniknews.com.tr/20221019/marmara-denizinde-poyrazin-etkisini-kaybetmesiyle-deniz-ulasimi-normale-dondu-1062482215.html

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü

Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T12:27+0300

2022-10-19T12:27+0300

2022-10-19T12:30+0300

yaşam

marmara denizi

ulaşım

poyraz

av

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062482022_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_10fdc64b3bd69a8ec786ee4eef3a7eb5.jpg

Bölgede bir süredir devam eden ve hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker rotalarında hareket etti.Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçıları da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkacak.Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini söyledi.Pehlivanoğlu, gerekli hazırlıklarını yapan balıkçıların denizde nasiplerini aramaya başlayacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220904/marmara-denizinde-balik-avina-denetim-boy-kuralina-uymayan-baliklar-hayir-kurumlarina-bagislanacak-1060781422.html

marmara denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara denizi, ulaşım, poyraz, av