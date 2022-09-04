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https://sputniknews.com.tr/20220904/marmara-denizinde-balik-avina-denetim-boy-kuralina-uymayan-baliklar-hayir-kurumlarina-bagislanacak-1060781422.html
Marmara Denizi'nde balık avına denetim: Boy kuralına uymayan balıklar hayır kurumlarına bağışlanacak
Marmara Denizi'nde balık avına denetim: Boy kuralına uymayan balıklar hayır kurumlarına bağışlanacak
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beylikdüzü arasındaki bölgede balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. Avlanan balıkların... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T10:06+0300
2022-09-04T10:07+0300
balık
av
türkiye
marmara denizi
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Marmara Denizi'nde balık avına çıkan teknelerde denetim gerçekleştirildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, “Bugün boy kuralına uymayan bir miktar kefal balığına el koyduk. Bu ürünler yasa değişikliğinden önce tekrar satışa sunulup, ticari olarak değer kazanıp piyasaya sürülüyordu. Fakat şimdi mülkiyeti tamamen kamuya geçirilecek. Bu balıklar hayır kurumlarına bağışlanacak" dedi.Denizlerde av yasağının kalkmasıyla beraber balıkçılara yönelik denetimler arttı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beylikdüzü arasındaki bölgede balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, avlanan balıkların boyları ve teknelerin evraklarını kontrol etti. Daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen ekipler, burada satışa sunulan balıkların boylarını denetledi. Yapılan denetimlerde, boy standartlarını karşılamayan 19 kasa kefale el konulurken, 14 bin 160 TL para cezası uygulandı.Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denizde, karaya çıkış noktalarında, su ürünleri halinde ve perakende satış noktalarında su ürünleri denetimlerimizi yapıyoruz. Buralarda boy, zaman ve yer yasaklarına bakıyoruz. Yer yasaklarında belli noktalarımızda av yasağı var. Adaların bir kısmı gırgır avcılığına yasak, Marmara Denizi ve boğazlarda trol avcılığı yasak. Bir teknemize çıktık. Avcılık yapmamıştı orada evraklarının kontrolünü gerçekleştirdik. Bu sene yeni yürürlüğe koyduğumuz bir uygulama var. Bütün ağların üzerlerinde barkodlar var. Bu barkodlardan takibini sağlıyoruz. Bir teknemizde avcılık operasyonunu bitirmişti. Oradaki balıklarda da ayrıca boy yasağına da baktık. Teknelerde yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/1060653618.html
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balık, av, marmara denizi
balık, av, marmara denizi

Marmara Denizi'nde balık avına denetim: Boy kuralına uymayan balıklar hayır kurumlarına bağışlanacak

10:06 04.09.2022 (güncellendi: 10:07 04.09.2022)
© DHAMarmara Denizi'nde denetim
Marmara Denizi'nde denetim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© DHA
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beylikdüzü arasındaki bölgede balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. Avlanan balıkların boyları ve teknelerin evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, boy standartlarını karşılamayan 19 kasa kefale el konulurken, 14 bin 160 TL para cezası uygulandı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Marmara Denizi'nde balık avına çıkan teknelerde denetim gerçekleştirildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, “Bugün boy kuralına uymayan bir miktar kefal balığına el koyduk. Bu ürünler yasa değişikliğinden önce tekrar satışa sunulup, ticari olarak değer kazanıp piyasaya sürülüyordu. Fakat şimdi mülkiyeti tamamen kamuya geçirilecek. Bu balıklar hayır kurumlarına bağışlanacak" dedi.
Denizlerde av yasağının kalkmasıyla beraber balıkçılara yönelik denetimler arttı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Beylikdüzü arasındaki bölgede balıkçı teknelerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde teknelere çıkan ekipler, avlanan balıkların boyları ve teknelerin evraklarını kontrol etti. Daha sonra Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen ekipler, burada satışa sunulan balıkların boylarını denetledi. Yapılan denetimlerde, boy standartlarını karşılamayan 19 kasa kefale el konulurken, 14 bin 160 TL para cezası uygulandı.

Denetim sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denizde, karaya çıkış noktalarında, su ürünleri halinde ve perakende satış noktalarında su ürünleri denetimlerimizi yapıyoruz. Buralarda boy, zaman ve yer yasaklarına bakıyoruz. Yer yasaklarında belli noktalarımızda av yasağı var. Adaların bir kısmı gırgır avcılığına yasak, Marmara Denizi ve boğazlarda trol avcılığı yasak. Bir teknemize çıktık. Avcılık yapmamıştı orada evraklarının kontrolünü gerçekleştirdik. Bu sene yeni yürürlüğe koyduğumuz bir uygulama var. Bütün ağların üzerlerinde barkodlar var. Bu barkodlardan takibini sağlıyoruz. Bir teknemizde avcılık operasyonunu bitirmişti. Oradaki balıklarda da ayrıca boy yasağına da baktık. Teknelerde yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık" dedi.
Av yasağı sona erdi, balıkçılar törenle açık denize uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
MULTİMEDYA
Av yasağı sona erdi: Balıkçılar törenle açık denize uğurlandı
1 Eylül, 03:47
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