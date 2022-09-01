Av yasağı sona erdi: Balıkçılar törenle açık denize uğurlandı

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Özledikleri denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren balıkçı Mehmet Altun, “İllaki her şeyin bir heyecanı var. Uzun bir süre bekledik, inşallah güzel bir sezon olmasını diliyoruz balıkçılar için. Zor bir zanaat ama yapmak zorundayız. Şu an için Sinop açıklarındayız, ama Zonguldak ile Artvin arasındayız. Artık duruma göre değişik yerlere gideceğiz, Rusya tarafına doğru gideceğiz bu sene” ifadelerini kullandı.