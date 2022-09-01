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Av yasağı sona erdi: Balıkçılar törenle açık denize uğurlandı
Av yasağı sona erdi: Balıkçılar törenle açık denize uğurlandı
Denizlerde büyük balıkçı tekneleri için uygulanan av yasağı sona erdi. Balıkçılar 1 Eylül gecesi itibarıyla sabırsızlıkla beklediği açık denizlere doğru... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
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balık
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фото, fotoğraf, balık, av yasağı, balıkçılık
фото, fotoğraf, balık, av yasağı, balıkçılık

Av yasağı sona erdi: Balıkçılar törenle açık denize uğurlandı

03:47 01.09.2022 (güncellendi: 03:49 01.09.2022)
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Denizlerde büyük balıkçı tekneleri için uygulanan av yasağı sona erdi. Balıkçılar 1 Eylül gecesi itibarıyla sabırsızlıkla beklediği açık denizlere doğru hareket etti.
© İHA / BERKAN ŞEN-

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona erdi.

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan&#x27;da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona erdi. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / BERKAN ŞEN-

Trol ve gırgır ile balık avcılığının 15 Nisan'da başlayan yasak dönemi 1 Eylül itibariyle sona erdi.

© İHA / BERKAN ŞEN-

Av yasağının kalkması balıkçılıkta önemli limanlardan biri olan Sinop’ta düzenlenen törenle kutlandı, balıkçılar Karadeniz’e dualarla uğurlandı.

Av yasağının kalkması balıkçılıkta önemli limanlardan biri olan Sinop’ta düzenlenen törenle kutlandı, balıkçılar Karadeniz’e dualarla uğurlandı. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / BERKAN ŞEN-

Av yasağının kalkması balıkçılıkta önemli limanlardan biri olan Sinop’ta düzenlenen törenle kutlandı, balıkçılar Karadeniz’e dualarla uğurlandı.

© İHA / BERKAN ŞEN-

Sinop iskelesine sıralanan balıkçı teknelerinde tayfa uzun bekleyişin ardından denize açıldı.

Sinop iskelesine sıralanan balıkçı teknelerinde tayfa uzun bekleyişin ardından denize açıldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / BERKAN ŞEN-

Sinop iskelesine sıralanan balıkçı teknelerinde tayfa uzun bekleyişin ardından denize açıldı.

© İHA / BERKAN ŞEN-

Düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / BERKAN ŞEN-

Düzenlenen törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

© İHA / BERKAN ŞEN-

Balıkçı Salih Üçüncüoğlu, “Bu gece nasipse açılacağız, av yasağı kalkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlıyız. Allah nasip ederse iyi bir sezon olmasını diliyoruz, güzel sezonlar diliyoruz” diye konuştu.

Balıkçı Salih Üçüncüoğlu, “Bu gece nasipse açılacağız, av yasağı kalkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlıyız. Allah nasip ederse iyi bir sezon olmasını diliyoruz, güzel sezonlar diliyoruz” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / BERKAN ŞEN-

Balıkçı Salih Üçüncüoğlu, “Bu gece nasipse açılacağız, av yasağı kalkıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de heyecanlıyız. Allah nasip ederse iyi bir sezon olmasını diliyoruz, güzel sezonlar diliyoruz” diye konuştu.

© İHA / BERKAN ŞEN-

Özledikleri denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren balıkçı Mehmet Altun, “İllaki her şeyin bir heyecanı var. Uzun bir süre bekledik, inşallah güzel bir sezon olmasını diliyoruz balıkçılar için. Zor bir zanaat ama yapmak zorundayız. Şu an için Sinop açıklarındayız, ama Zonguldak ile Artvin arasındayız. Artık duruma göre değişik yerlere gideceğiz, Rusya tarafına doğru gideceğiz bu sene” ifadelerini kullandı.

Özledikleri denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren balıkçı Mehmet Altun, “İllaki her şeyin bir heyecanı var. Uzun bir süre bekledik, inşallah güzel bir sezon olmasını diliyoruz balıkçılar için. Zor bir zanaat ama yapmak zorundayız. Şu an için Sinop açıklarındayız, ama Zonguldak ile Artvin arasındayız. Artık duruma göre değişik yerlere gideceğiz, Rusya tarafına doğru gideceğiz bu sene” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / BERKAN ŞEN-

Özledikleri denize açılmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren balıkçı Mehmet Altun, “İllaki her şeyin bir heyecanı var. Uzun bir süre bekledik, inşallah güzel bir sezon olmasını diliyoruz balıkçılar için. Zor bir zanaat ama yapmak zorundayız. Şu an için Sinop açıklarındayız, ama Zonguldak ile Artvin arasındayız. Artık duruma göre değişik yerlere gideceğiz, Rusya tarafına doğru gideceğiz bu sene” ifadelerini kullandı.

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