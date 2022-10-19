https://sputniknews.com.tr/20221019/macaristan-turkakim-dogalgaz-boru-hatti-operatorunun-ihracat-lisansi-geri-verildi-1062476759.html

Macaristan: TürkAkım doğalgaz boru hattı operatörünün ihracat lisansı geri verildi

Macaristan: TürkAkım doğalgaz boru hattı operatörünün ihracat lisansı geri verildi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V.'nin AB yaptırımları nedeniyle... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T11:29+0300

2022-10-19T11:29+0300

2022-10-19T11:44+0300

macaristan

türkakım

avrupa'da enerji krizi

avrupa birliği

yaptırım

doğalgaz boru hattı

lisans

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımları nedeniyle iptal edilen Amsterdam merkezli South Stream Transport B.V. şirketine ait ihracat lisansıyla ilgili açıklama yaptı.Szijjarto, dün Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten'le belirterek "Hollanda hükümetinin ihracat lisansını geri verdiğini söyledi. Bunu Gazprom da teyit etti" dedi.29 Eylül'de Hollandalı şirketten yapılan açıklamada, "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanmaya konan yeni yaptırımlar sonucu, Rus gazının Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki tüketicilere nakledildiği TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V. şirketinin ihracat lisansı acilen geri çağrıldı" ifadelerine yer verilmişti.Yeni yaptırımların South Stream Transport B.V. şirketinin gaz naklini devam etmesini kısıtlamadığı belirtilen açıklamada, bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki işletmelerin ve milyonlarca hanenin kısa ve uzun vadede etkilenmeyeceği kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindan-giden-tum-dogalgaz-hacminin-turkiye-uzerinden-gonderilebilir---1062378470.html

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macaristan, türkakım, avrupa birliği, yaptırım, doğalgaz boru hattı, lisans