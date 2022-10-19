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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221019/macaristan-turkakim-dogalgaz-boru-hatti-operatorunun-ihracat-lisansi-geri-verildi-1062476759.html
Macaristan: TürkAkım doğalgaz boru hattı operatörünün ihracat lisansı geri verildi
Macaristan: TürkAkım doğalgaz boru hattı operatörünün ihracat lisansı geri verildi
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V.'nin AB yaptırımları nedeniyle... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T11:29+0300
2022-10-19T11:44+0300
macaristan
türkakım
avrupa'da enerji krizi
avrupa birliği
yaptırım
doğalgaz boru hattı
lisans
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımları nedeniyle iptal edilen Amsterdam merkezli South Stream Transport B.V. şirketine ait ihracat lisansıyla ilgili açıklama yaptı.Szijjarto, dün Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten'le belirterek "Hollanda hükümetinin ihracat lisansını geri verdiğini söyledi. Bunu Gazprom da teyit etti" dedi.29 Eylül'de Hollandalı şirketten yapılan açıklamada, "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanmaya konan yeni yaptırımlar sonucu, Rus gazının Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki tüketicilere nakledildiği TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V. şirketinin ihracat lisansı acilen geri çağrıldı" ifadelerine yer verilmişti.Yeni yaptırımların South Stream Transport B.V. şirketinin gaz naklini devam etmesini kısıtlamadığı belirtilen açıklamada, bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki işletmelerin ve milyonlarca hanenin kısa ve uzun vadede etkilenmeyeceği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindan-giden-tum-dogalgaz-hacminin-turkiye-uzerinden-gonderilebilir---1062378470.html
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macaristan, türkakım, avrupa birliği, yaptırım, doğalgaz boru hattı, lisans
macaristan, türkakım, avrupa birliği, yaptırım, doğalgaz boru hattı, lisans

Macaristan: TürkAkım doğalgaz boru hattı operatörünün ihracat lisansı geri verildi

11:29 19.10.2022 (güncellendi: 11:44 19.10.2022)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinTürkAkım Krasnodar, Rusya
TürkAkım Krasnodar, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V.'nin AB yaptırımları nedeniyle iptal edilen ihracat lisansının geri verildiğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) 18 Eylül 2022 tarihli yaptırımları nedeniyle iptal edilen Amsterdam merkezli South Stream Transport B.V. şirketine ait ihracat lisansıyla ilgili açıklama yaptı.
Szijjarto, dün Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten'le belirterek "Hollanda hükümetinin ihracat lisansını geri verdiğini söyledi. Bunu Gazprom da teyit etti" dedi.
29 Eylül'de Hollandalı şirketten yapılan açıklamada, "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanmaya konan yeni yaptırımlar sonucu, Rus gazının Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki tüketicilere nakledildiği TürkAkım doğalgaz boru hattının operatörü South Stream Transport B.V. şirketinin ihracat lisansı acilen geri çağrıldı" ifadelerine yer verilmişti.
Yeni yaptırımların South Stream Transport B.V. şirketinin gaz naklini devam etmesini kısıtlamadığı belirtilen açıklamada, bu bağlamda, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki işletmelerin ve milyonlarca hanenin kısa ve uzun vadede etkilenmeyeceği kaydedilmişti.
Kuzey Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
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