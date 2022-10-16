https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindan-giden-tum-dogalgaz-hacminin-turkiye-uzerinden-gonderilebilir---1062378470.html
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarından giden tüm doğalgaz hacmi Türkiye üzerinden gönderilebilir
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarından giden tüm doğalgaz hacmi Türkiye üzerinden gönderilebilir
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kuzey Akım boru hatlarından geçen tüm doğalgaz hacminin Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi üzerinden Avrupa'ya... 16.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-16T15:19+0300
2022-10-16T15:19+0300
2022-10-16T15:24+0300
gazprom
avrupa'da enerji krizi
aleksey miller
türkakım
kuzey akım
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz transfer merkezinin perspektiflerini anlattı. Miller, "Kuzey Akım hatlarında uluslararası terör eylemleri nedeniyle kaybettiğimiz tüm hacmin sevkiyatı söz konusu, bu nedenle önemli hacimlerden bahsedebiliriz" dedi. Miller, Kuzey Akım hatlarındaki tüm gaz hacmini Türkiye'deki doğalgaz merkezine yönlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında, "İmkansız diye bir şey olmadığını biliyorsunuz" yanıtını verdi. Başta Güney Akım olarak inşa edilen ve daha sonra TürkAkım'a dönüştürülen hattın taşıma kapasitesinin 63 milyar metreküp olarak planlandığını anlatan Miller, dolayısıyla yeni projenin teknik dokümantasyonunun bile Güney Akım projesi zamanında hazırlandığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-baskani-miller-avrupada-tavan-fiyat-uygulanmasi-dogalgaz-akisinin-durmasina-yol-acar--1062375636.html
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gazprom, aleksey miller, türkakım, kuzey akım, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
gazprom, aleksey miller, türkakım, kuzey akım, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarından giden tüm doğalgaz hacmi Türkiye üzerinden gönderilebilir
15:19 16.10.2022 (güncellendi: 15:24 16.10.2022) Abone ol
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kuzey Akım boru hatlarından geçen tüm doğalgaz hacminin Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi üzerinden Avrupa'ya gönderilebileceğini söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz transfer merkezinin perspektiflerini anlattı.
Miller, "Kuzey Akım hatlarında uluslararası terör eylemleri nedeniyle kaybettiğimiz tüm hacmin sevkiyatı söz konusu, bu nedenle önemli hacimlerden bahsedebiliriz" dedi.
Miller, Kuzey Akım hatlarındaki tüm gaz hacmini Türkiye'deki doğalgaz merkezine yönlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında, "İmkansız diye bir şey olmadığını biliyorsunuz" yanıtını verdi.
Başta Güney Akım olarak inşa edilen ve daha sonra TürkAkım'a dönüştürülen hattın taşıma kapasitesinin 63 milyar metreküp olarak planlandığını anlatan Miller, dolayısıyla yeni projenin teknik dokümantasyonunun bile Güney Akım projesi zamanında hazırlandığının altını çizdi.