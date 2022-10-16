https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-kuzey-akim-boru-hatlarindan-giden-tum-dogalgaz-hacminin-turkiye-uzerinden-gonderilebilir---1062378470.html

Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarından giden tüm doğalgaz hacmi Türkiye üzerinden gönderilebilir

Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarından giden tüm doğalgaz hacmi Türkiye üzerinden gönderilebilir

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Kuzey Akım boru hatlarından geçen tüm doğalgaz hacminin Türkiye'de kurulacak doğalgaz merkezi üzerinden Avrupa'ya... 16.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-16T15:19+0300

2022-10-16T15:19+0300

2022-10-16T15:24+0300

gazprom

avrupa'da enerji krizi

aleksey miller

türkakım

kuzey akım

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Miller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de kurma kararı aldığı doğalgaz transfer merkezinin perspektiflerini anlattı. Miller, "Kuzey Akım hatlarında uluslararası terör eylemleri nedeniyle kaybettiğimiz tüm hacmin sevkiyatı söz konusu, bu nedenle önemli hacimlerden bahsedebiliriz" dedi. Miller, Kuzey Akım hatlarındaki tüm gaz hacmini Türkiye'deki doğalgaz merkezine yönlendirmenin mümkün olup olmadığı sorusu karşısında, "İmkansız diye bir şey olmadığını biliyorsunuz" yanıtını verdi. Başta Güney Akım olarak inşa edilen ve daha sonra TürkAkım'a dönüştürülen hattın taşıma kapasitesinin 63 milyar metreküp olarak planlandığını anlatan Miller, dolayısıyla yeni projenin teknik dokümantasyonunun bile Güney Akım projesi zamanında hazırlandığının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20221016/gazprom-baskani-miller-avrupada-tavan-fiyat-uygulanmasi-dogalgaz-akisinin-durmasina-yol-acar--1062375636.html

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gazprom, aleksey miller, türkakım, kuzey akım, vladimir putin, recep tayyip erdoğan