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https://sputniknews.com.tr/20221019/kuzey-kore-guneyin-askeri-tatbikatlarina-top-atislariyla-yanit-verdi-1062476069.html
Kuzey Kore, Güney'in askeri tatbikatlarına top atışlarıyla yanıt verdi
Kuzey Kore, Güney'in askeri tatbikatlarına top atışlarıyla yanıt verdi
Kuzey Kore, 2018'de Güney ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışları yaparak Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T11:18+0300
2022-10-19T11:18+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
top atışı
füze denemesi
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Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Halk Ordusunun topçu atışları, dün Güney Kore'nin Güney Kangwon eyaletine çok sayıda roketatar atmasına yanıt olarak yapıldı.Ordu sözcüsü, "Kore Yarımadası'ndaki durum, düşmanların ön cephedeki tekrarlanan askeri provokasyonları nedeniyle daha da kötüleşiyor" dedi.Güney Kore'nin 17 Ekim'de başlayan yıllık askeri tatbikatlarını 'düşmanın Kuzey'e karşı savaş tatbikatı' olarak nitelendiren Pyongyang, Güney'e top atışlarıyla bir kez daha ciddi uyarı gönderdiklerini aktardı.Pyongyang, 2018'de Güney ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışlarıyla Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması konusunda uyardı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün gece Sarı Deniz'e 100 ve Doğu Denizi'ne 150 topçu ateşi açtığını açıkladı.Yonhap haber ajansında yer alan haberde, top atışlarının Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki doğu ve batı tampon bölgelerine düştüğünü belirtti.Pyongyang, 14 Ekim'de de Doğu Denizi'ne kısa menzilli bir balistik füze (SRBM) ateşlemiş ve deniz tampon bölgelerine 170 topçu ateşi açmıştı.Kuzey Kore'nin füze testleriKuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 Ekim'de, ordusunun genişleyen nükleer saldırı kapasitesinin ve 'fiili savaş'a hazır olduğunun başarılı bir göstergesi olarak nitelendirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin testlerini denetlemişti.Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son dönemde gerçekleştirdiği füze denemelerinin 'meşru müdafaa' olduğunu bildirmişti.Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221014/kuzey-korenin-bu-yilin-27-fuze-denemesine-japonyadan-tepki-kabul-edilemez-1062294950.html
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kuzey kore, güney kore, top atışı, füze denemesi
kuzey kore, güney kore, top atışı, füze denemesi

Kuzey Kore, Güney'in askeri tatbikatlarına top atışlarıyla yanıt verdi

11:18 19.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore- Kuzey Kore sınırı
Güney Kore- Kuzey Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore, 2018'de Güney ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışları yaparak Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması konusunda uyardı.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Halk Ordusunun topçu atışları, dün Güney Kore'nin Güney Kangwon eyaletine çok sayıda roketatar atmasına yanıt olarak yapıldı.
Ordu sözcüsü, "Kore Yarımadası'ndaki durum, düşmanların ön cephedeki tekrarlanan askeri provokasyonları nedeniyle daha da kötüleşiyor" dedi.
Güney Kore'nin 17 Ekim'de başlayan yıllık askeri tatbikatlarını 'düşmanın Kuzey'e karşı savaş tatbikatı' olarak nitelendiren Pyongyang, Güney'e top atışlarıyla bir kez daha ciddi uyarı gönderdiklerini aktardı.
Pyongyang, 2018'de Güney ile arasında belirlenen deniz tampon bölgelerine yönelik top atışlarıyla Güney Kore'yi askeri tatbikatlarını derhal durdurması konusunda uyardı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin dün gece Sarı Deniz'e 100 ve Doğu Denizi'ne 150 topçu ateşi açtığını açıkladı.
Yonhap haber ajansında yer alan haberde, top atışlarının Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki doğu ve batı tampon bölgelerine düştüğünü belirtti.
Pyongyang, 14 Ekim'de de Doğu Denizi'ne kısa menzilli bir balistik füze (SRBM) ateşlemiş ve deniz tampon bölgelerine 170 topçu ateşi açmıştı.

Kuzey Kore'nin füze testleri

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 13 Ekim'de, ordusunun genişleyen nükleer saldırı kapasitesinin ve 'fiili savaş'a hazır olduğunun başarılı bir göstergesi olarak nitelendirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin testlerini denetlemişti.
Kuzey Kore, daha önce yaptığı açıklamada da son dönemde gerçekleştirdiği füze denemelerinin 'meşru müdafaa' olduğunu bildirmişti.
Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.
Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne 2 balistik füze fırlatmıştı.
ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.
Kuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
DÜNYA
Kuzey Kore'nin bu yılın 27. füze denemesine Japonya'dan tepki: Kabul edilemez
14 Ekim, 08:17
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