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https://sputniknews.com.tr/20221014/kuzey-korenin-bu-yilin-27-fuze-denemesine-japonyadan-tepki-kabul-edilemez-1062294950.html
Kuzey Kore'nin bu yılın 27. füze denemesine Japonya'dan tepki: Kabul edilemez
Kuzey Kore'nin bu yılın 27. füze denemesine Japonya'dan tepki: Kabul edilemez
Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği 27. füze denemesini 'kabul edilemez' olarak niteledi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T08:17+0300
2022-10-14T08:17+0300
dünya
kuzey kore
japonya
füze denemesi
balistik füze denemesi
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Kuzey Kore, eylül sonundan itibaren sıklaştırdığı füze fırlatışlarına yenisini ekledi.Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin, dün gece yerel saatle 01.47'de Japon Denizi yönüne füze fırlattığını açıkladı.Bakan Hamada, 50 kilometre irtifayı yakalayan füzenin yaklaşık 650 kilometre seyrederek ulusal münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğü kaydetti.Füzenin, düzensiz yörüngede yol aldığını kaydeden Hamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatmasının tamamıyla kabul edilemez olduğunu söyledi.Hamada, bu olay nedeniyle Pyongyang'a protesto notası verildiğini belirtti.Hamada, "Kuzey Kore'nin denemelerine tahammül edilemez ve füze teknolojisindeki önemli gelişimi göz ardı edilemez. Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.Denemeyi kınayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile "ciddi diyalog arayışının" sürdürüleceğini ancak Pyongyang'ın "angajmanı reddettiğini" kaydetti.Fırlatma öncesinde, Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin 10'dan fazla savaş uçağının Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde uçması dikkati çekti.Kuzey Kore, yerel saatle 01.00 sularında da Kore Yarımadası ile Çin anakarası arasındaki Sarı Deniz'e 130'a yakın topçu atışı gerçekleştirdi.Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana farklı menzillerde 27 füze denemesi yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/kuzey-kore-dogu-denizine-balistik-fuze-firlatti-1062285807.html
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kuzey kore, japonya, füze denemesi, balistik füze denemesi
kuzey kore, japonya, füze denemesi, balistik füze denemesi

Kuzey Kore'nin bu yılın 27. füze denemesine Japonya'dan tepki: Kabul edilemez

08:17 14.10.2022
© REUTERS / TORU HANAIKuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar
Kuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© REUTERS / TORU HANAI
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Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği 27. füze denemesini 'kabul edilemez' olarak niteledi.
Kuzey Kore, eylül sonundan itibaren sıklaştırdığı füze fırlatışlarına yenisini ekledi.
Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin, dün gece yerel saatle 01.47'de Japon Denizi yönüne füze fırlattığını açıkladı.
Bakan Hamada, 50 kilometre irtifayı yakalayan füzenin yaklaşık 650 kilometre seyrederek ulusal münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğü kaydetti.
Füzenin, düzensiz yörüngede yol aldığını kaydeden Hamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatmasının tamamıyla kabul edilemez olduğunu söyledi.
Kuzey Kore- Füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne balistik füze fırlattı
Dün, 23:20
Hamada, bu olay nedeniyle Pyongyang'a protesto notası verildiğini belirtti.
Hamada, "Kuzey Kore'nin denemelerine tahammül edilemez ve füze teknolojisindeki önemli gelişimi göz ardı edilemez. Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.
Denemeyi kınayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile "ciddi diyalog arayışının" sürdürüleceğini ancak Pyongyang'ın "angajmanı reddettiğini" kaydetti.
Fırlatma öncesinde, Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin 10'dan fazla savaş uçağının Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde uçması dikkati çekti.
Kuzey Kore, yerel saatle 01.00 sularında da Kore Yarımadası ile Çin anakarası arasındaki Sarı Deniz'e 130'a yakın topçu atışı gerçekleştirdi.
Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana farklı menzillerde 27 füze denemesi yaptı.
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