https://sputniknews.com.tr/20221014/kuzey-korenin-bu-yilin-27-fuze-denemesine-japonyadan-tepki-kabul-edilemez-1062294950.html

Kuzey Kore'nin bu yılın 27. füze denemesine Japonya'dan tepki: Kabul edilemez

Kuzey Kore'nin bu yılın 27. füze denemesine Japonya'dan tepki: Kabul edilemez

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin bu yıl gerçekleştirdiği 27. füze denemesini 'kabul edilemez' olarak niteledi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T08:17+0300

2022-10-14T08:17+0300

2022-10-14T08:17+0300

dünya

kuzey kore

japonya

füze denemesi

balistik füze denemesi

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Kuzey Kore, eylül sonundan itibaren sıklaştırdığı füze fırlatışlarına yenisini ekledi.Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin, dün gece yerel saatle 01.47'de Japon Denizi yönüne füze fırlattığını açıkladı.Bakan Hamada, 50 kilometre irtifayı yakalayan füzenin yaklaşık 650 kilometre seyrederek ulusal münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğü kaydetti.Füzenin, düzensiz yörüngede yol aldığını kaydeden Hamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatmasının tamamıyla kabul edilemez olduğunu söyledi.Hamada, bu olay nedeniyle Pyongyang'a protesto notası verildiğini belirtti.Hamada, "Kuzey Kore'nin denemelerine tahammül edilemez ve füze teknolojisindeki önemli gelişimi göz ardı edilemez. Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.Denemeyi kınayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile "ciddi diyalog arayışının" sürdürüleceğini ancak Pyongyang'ın "angajmanı reddettiğini" kaydetti.Fırlatma öncesinde, Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin 10'dan fazla savaş uçağının Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde uçması dikkati çekti.Kuzey Kore, yerel saatle 01.00 sularında da Kore Yarımadası ile Çin anakarası arasındaki Sarı Deniz'e 130'a yakın topçu atışı gerçekleştirdi.Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana farklı menzillerde 27 füze denemesi yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221013/kuzey-kore-dogu-denizine-balistik-fuze-firlatti-1062285807.html

kuzey kore

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kuzey kore, japonya, füze denemesi, balistik füze denemesi