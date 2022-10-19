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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'İstediğin televizyon kanalında gel bu akşam vizyon konuşalım'
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'İstediğin televizyon kanalında gel bu akşam vizyon konuşalım'
CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi ve "İstediğin televizyon kanalında, gel vizyon konuşalım, gel bu akşam yapalım" dedi. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T17:05+0300
2022-10-19T17:06+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
yayın
cumhurbaşkanı
erken seçim
recep tayyip erdoğan
muhalefet
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı "Açık çağrı yapıyorum, gücün yetiyorsa seçimlerde çık karşıma" çağrısına yanıt verdi.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221019/cumhurbaskani-erdogan-ak-partiye-katilan-mehmet-ali-celebiye-rozetini-takti-1062480892.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, yayın, cumhurbaşkanı, erken seçim, recep tayyip erdoğan, muhalefet
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, yayın, cumhurbaşkanı, erken seçim, recep tayyip erdoğan, muhalefet

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'İstediğin televizyon kanalında gel bu akşam vizyon konuşalım'

17:05 19.10.2022 (güncellendi: 17:06 19.10.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi ve "İstediğin televizyon kanalında, gel vizyon konuşalım, gel bu akşam yapalım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı "Açık çağrı yapıyorum, gücün yetiyorsa seçimlerde çık karşıma" çağrısına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:
"Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir "prompter balonu" olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım. Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim..."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
POLİTİKA
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Açık çağrı yapıyorum, gücün yetiyorsa seçimlerde çık karşıma'
12:22
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