Kanye West, sosyal medya platformu Parler’ı satın alıyor
02:18 19.10.2022 (güncellendi: 02:56 19.10.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniKanye West
© AP Photo / Evan Agostini
ABD'li rapçi Kanye West'in sosyal medya platformu Parler’ı satın alacağı açıklandı.
Trump destekçileri, muhafazakarlar, komplo teorisyenleri ve aşırı sağcılar tarafından kullanılan Amerikalı sosyal medya platformu Parler'ı Kanye West satın alıyor.
Plaformu bünyesinde bulunduran Parlement Technologies, yaptığı açıklamada anlaşmanın tüm seslerin memnuniyetle karşılandığı iptal edilemez bir ekosistem yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.
Parlement Technologies is pleased to announce that it has entered into an agreement in principle for Ye, formerly known as Kanye West, to acquire the Parler platform. The acquisition ensures Parler a future role in creating an uncancelable ecosystem where all voices are welcome. pic.twitter.com/KXdhV71prl— Parler (@parler_app) October 17, 2022
NTV'nin aktardığına göre açıklamada, West'in platformu hedeflerine ulaştıracağı vurgulandı.
Twitter'ı alması gündemde olan Elon Musk ise West'le ortaklık yapabileceklerine dair esprili bir paylaşım yaptı. Musk kısa süre sonra paylaşımını sildi.
West yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle geçtiğimiz hafta sosyal medya platformları Instagram ve Twitter gibi platformlardan engellenmişti.
Parler, seçim sonrası ABD'deki isyanlar sırasında bazı kullanıcıların daha fazla şiddet çağrısı yapmak için sosyal medya platformunu kullanmasıyla dikkat çekmişti. İsyanların ardından Amazon Web Services, Apple ve Google’ın uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.
Parler, seçim sonrası ABD'deki isyanlar sırasında bazı kullanıcıların daha fazla şiddet çağrısı yapmak için sosyal medya platformunu kullanmasıyla dikkat çekmişti. İsyanların ardından Amazon Web Services, Apple ve Google’ın uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.