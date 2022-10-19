Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221019/kanye-west-sosyal-medya-platformu-parleri-satin-aliyor-1062470676.html
Kanye West, sosyal medya platformu Parler’ı satın alıyor
Kanye West, sosyal medya platformu Parler’ı satın alıyor
ABD'li rapçi Kanye West'in sosyal medya platformu Parler’ı satın alacağı açıklandı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T02:18+0300
2022-10-19T02:56+0300
yaşam
kanye west
elon musk
sosyal medya
parler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_aeb7dc1f23d44320bd261474d2db96ba.jpg
Trump destekçileri, muhafazakarlar, komplo teorisyenleri ve aşırı sağcılar tarafından kullanılan Amerikalı sosyal medya platformu Parler'ı Kanye West satın alıyor.Plaformu bünyesinde bulunduran Parlement Technologies, yaptığı açıklamada anlaşmanın tüm seslerin memnuniyetle karşılandığı iptal edilemez bir ekosistem yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.NTV'nin aktardığına göre açıklamada, West'in platformu hedeflerine ulaştıracağı vurgulandı.Twitter'ı alması gündemde olan Elon Musk ise West'le ortaklık yapabileceklerine dair esprili bir paylaşım yaptı. Musk kısa süre sonra paylaşımını sildi.West yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle geçtiğimiz hafta sosyal medya platformları Instagram ve Twitter gibi platformlardan engellenmişti.Parler, seçim sonrası ABD'deki isyanlar sırasında bazı kullanıcıların daha fazla şiddet çağrısı yapmak için sosyal medya platformunu kullanmasıyla dikkat çekmişti. İsyanların ardından Amazon Web Services, Apple ve Google’ın uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221016/kanye-westten-bu-kez-george-floyd-havasizliktan-olmedi-iddiasi-1062377848.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050782153_0:0:1863:1397_1920x0_80_0_0_c6c80732f036437812d1f3652dc4884d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanye west, elon musk, sosyal medya, parler
kanye west, elon musk, sosyal medya, parler

Kanye West, sosyal medya platformu Parler’ı satın alıyor

02:18 19.10.2022 (güncellendi: 02:56 19.10.2022)
© AP Photo / Evan AgostiniKanye West
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Evan Agostini
Abone olTelegram
ABD'li rapçi Kanye West'in sosyal medya platformu Parler’ı satın alacağı açıklandı.
Trump destekçileri, muhafazakarlar, komplo teorisyenleri ve aşırı sağcılar tarafından kullanılan Amerikalı sosyal medya platformu ParlerKanye West satın alıyor.
Plaformu bünyesinde bulunduran Parlement Technologies, yaptığı açıklamada anlaşmanın tüm seslerin memnuniyetle karşılandığı iptal edilemez bir ekosistem yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.
NTV'nin aktardığına göre açıklamada, West'in platformu hedeflerine ulaştıracağı vurgulandı.
Twitter'ı alması gündemde olan Elon Musk ise West'le ortaklık yapabileceklerine dair esprili bir paylaşım yaptı. Musk kısa süre sonra paylaşımını sildi.
West yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle geçtiğimiz hafta sosyal medya platformları Instagram ve Twitter gibi platformlardan engellenmişti.

Parler, seçim sonrası ABD'deki isyanlar sırasında bazı kullanıcıların daha fazla şiddet çağrısı yapmak için sosyal medya platformunu kullanmasıyla dikkat çekmişti. İsyanların ardından Amazon Web Services, Apple ve Google’ın uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.
ABD’de, George Floyd adlı bir siyah vatandaşın gözaltına alınırken polis tarafından boğularak öldürülmesi protesto edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
DÜNYA
Kanye West'ten bu kez 'George Floyd havasızlıktan boğularak ölmedi' iddiası
16 Ekim, 15:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала