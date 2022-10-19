https://sputniknews.com.tr/20221019/kanye-west-sosyal-medya-platformu-parleri-satin-aliyor-1062470676.html

Kanye West, sosyal medya platformu Parler’ı satın alıyor

Kanye West, sosyal medya platformu Parler’ı satın alıyor

ABD'li rapçi Kanye West'in sosyal medya platformu Parler’ı satın alacağı açıklandı. 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T02:18+0300

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yaşam

kanye west

elon musk

sosyal medya

parler

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Trump destekçileri, muhafazakarlar, komplo teorisyenleri ve aşırı sağcılar tarafından kullanılan Amerikalı sosyal medya platformu Parler'ı Kanye West satın alıyor.Plaformu bünyesinde bulunduran Parlement Technologies, yaptığı açıklamada anlaşmanın tüm seslerin memnuniyetle karşılandığı iptal edilemez bir ekosistem yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi.NTV'nin aktardığına göre açıklamada, West'in platformu hedeflerine ulaştıracağı vurgulandı.Twitter'ı alması gündemde olan Elon Musk ise West'le ortaklık yapabileceklerine dair esprili bir paylaşım yaptı. Musk kısa süre sonra paylaşımını sildi.West yahudi karşıtı söylemleri nedeniyle geçtiğimiz hafta sosyal medya platformları Instagram ve Twitter gibi platformlardan engellenmişti.Parler, seçim sonrası ABD'deki isyanlar sırasında bazı kullanıcıların daha fazla şiddet çağrısı yapmak için sosyal medya platformunu kullanmasıyla dikkat çekmişti. İsyanların ardından Amazon Web Services, Apple ve Google’ın uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.

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kanye west, elon musk, sosyal medya, parler