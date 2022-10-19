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https://sputniknews.com.tr/20221019/kanserle-mucadelede-yeni-donem-tarama-randevu-sistemi-aile-hekimlerinin-kullanima-acildi-1062500001.html
Kanserle mücadelede yeni dönem: Tarama randevu sistemi aile hekimlerinin kullanıma açıldı
Kanserle mücadelede yeni dönem: Tarama randevu sistemi aile hekimlerinin kullanıma açıldı
Sağlık Bakanı Koca, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca: 19.10.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
kanser
tarama
sms
kolorektal kanser
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sistemin, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini anımsattı."Kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık" ifadesini kullanan Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti.Bakan Koca, uygulamaya ilişkin şunları paylaştı:'İlk 6 ayda 4 milyon tarama gerçekleştirildi'Her ilde en az bir olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezinin bulunduğunu, bunlardan 41'inin mobil tarama aracı olarak kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221019/kanser-ilacinin-parasini-sgk-odemeli-karari-1062473209.html
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fahrettin koca, kanser, tarama, sms, kolorektal kanser
fahrettin koca, kanser, tarama, sms, kolorektal kanser

Kanserle mücadelede yeni dönem: Tarama randevu sistemi aile hekimlerinin kullanıma açıldı

20:02 19.10.2022 (güncellendi: 20:04 19.10.2022)
© AAAile hekimi
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sistemin, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini anımsattı.
"Kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık" ifadesini kullanan Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti.
Bakan Koca, uygulamaya ilişkin şunları paylaştı:

"Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek. Meme, kolorektal ve serviks kanserleri taramaları Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz yapılıyor."

'İlk 6 ayda 4 milyon tarama gerçekleştirildi'

Her ilde en az bir olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezinin bulunduğunu, bunlardan 41'inin mobil tarama aracı olarak kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:
"2021'de 4.4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yılsa sadece ilk 6 ayda, 4 milyon tarama gerçekleştirildi. Bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturuyor. Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir."
İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
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