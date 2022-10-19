https://sputniknews.com.tr/20221019/kanserle-mucadelede-yeni-donem-tarama-randevu-sistemi-aile-hekimlerinin-kullanima-acildi-1062500001.html

Kanserle mücadelede yeni dönem: Tarama randevu sistemi aile hekimlerinin kullanıma açıldı

Kanserle mücadelede yeni dönem: Tarama randevu sistemi aile hekimlerinin kullanıma açıldı

Sağlık Bakanı Koca, kanser taraması randevu sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca: 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T20:02+0300

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türkiye

fahrettin koca

kanser

tarama

sms

kolorektal kanser

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sistemin, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirildiğini anımsattı."Kanser taraması randevu sistemini Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açtık" ifadesini kullanan Koca, uygulama ile aile hekimlerinin sorumlu oldukları kişileri arayarak kanser taramasına davet edeceğini belirtti.Bakan Koca, uygulamaya ilişkin şunları paylaştı:'İlk 6 ayda 4 milyon tarama gerçekleştirildi'Her ilde en az bir olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezinin bulunduğunu, bunlardan 41'inin mobil tarama aracı olarak kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221019/kanser-ilacinin-parasini-sgk-odemeli-karari-1062473209.html

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fahrettin koca, kanser, tarama, sms, kolorektal kanser