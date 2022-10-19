https://sputniknews.com.tr/20221019/kanser-ilacinin-parasini-sgk-odemeli-karari-1062473209.html

‘Kanser ilacının parasını SGK ödemeli’ kararı

‘Kanser ilacının parasını SGK ödemeli’ kararı

İzmir’de kanser hastası 68 yaşındaki Nurdan Yücemen, SGK’nin ödemediği 46 bin 624 TL’lik ilaç için dava açtı. ‘İhtiyati tedbir’ başvurusu sonrası mahkeme, dava... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T09:10+0300

2022-10-19T09:10+0300

2022-10-19T09:10+0300

türkiye

kanser

kanser ilacı

kanser tedavisi

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

mahkeme

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İşçi emeklisi Yücemen’e 1 yıl önce akciğer kanseri tanısı konuldu. Yücemen’in tedavisinde SGK tarafından karşılanan ilaçların etkili olmadığı saptandı. Tetkiklerin ardından Yücemen’e ‘pembrolizumab’ etken maddeli akıllı ilaçlardan yazıldı. Ancak SGK, ilacı Sağlık Uygulama Tebliği geri ödeme listesinde olmadığı gerekçesiyle karşılamadı. Ayda 2 doz kullanılan ilacın 46 bin 624 TL’lik masrafını ödeyemeyen Yücemen, avukatları Halil İbrahim Karaağaç ve Mehmet Onur Özkılınç aracılığı ile mahkemeye başvurdu. Yücemen’in kanser tedavisinde kullanılacak başka bir ilacın olmadığını belirten avukatlar, yaşam hakkının kutsallığı gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdı. 9. İş Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye başladı. İlacın dava sonuçlanıncaya kadar SGK tarafından karşılanması için ‘ihtiyati tedbir’ başvurusu da yapıldı.Dava sonuçlanıncaya kadar ilacın parasını SGK ödeyecekTalebi uygun bulan mahkeme, 12 Ekim’de dava sonuçlanıncaya kadar ilacın parasını SGK tarafından ödenmesine hükmetti. Kararda, ‘ihtiyati tedbir’ talebinin teminatsız olarak kabulüne karar verildi. İlacın hekimin uygun gördüğü tedavi süresince, gerektiğinde sorumlusundan alınmak üzere, kesinti yapılmaksızın hastanelerin onkoloji bölümünden karşılanmasına hükmedildi.Mahkeme kararının emsal olduğunu vurgulayan avukat Mehmet Onur Özkılınç da "Benzer durumu yaşayan hastalara, umut olmasını temennin ederim. Müvekkilimiz adına davanın sonunda Müvekkilimiz adına davanın sonunda da olumlu bir sonuç alacağımıza eminim. Karardan ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.

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kanser, kanser ilacı, kanser tedavisi, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mahkeme