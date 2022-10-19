https://sputniknews.com.tr/20221019/hamaney-irana-ait-ihalara-iliskin-goruntulerin-photoshop-oldugunu-soyluyorlardi-1062502360.html

Hamaney: İran’a ait İHA’lara ilişkin görüntülerin photoshop olduğunu söylüyorlardı

Hamaney: İran’a ait İHA’lara ilişkin görüntülerin photoshop olduğunu söylüyorlardı

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları (SİHA) gönderdiği iddialara ilişkin "Bir kaç yıl önce... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T21:42+0300

2022-10-19T21:42+0300

2022-10-19T21:42+0300

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda ülkedeki "seçkin akademisyenler" ile bilim ve teknoloji alanında yetenekli gençleri kabul ettiği toplantıda konuştu.Yetenekli bireylerin ülkenin en önemli varlıkları arasında olduğunu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, "Yeteneklilerin büyük bir zenginlik olduğunu anladığımızda, yetenekli bireyler yetiştirmeye gayret edeceğiz, onları kaybetmenin bir kayıp olduğunu anlayacağız ve bu kaybı mümkün olduğu kadar önleyeceğiz" diye konuştu."İran'ın ilerlemesini engellemek isteyen düşmanların ülkenin ilerlemesi için temel bir dayanak olan üniversitelere zarar verebilecek her türlü fırsatı kullandığını" öne süren Hamaney, "Dünyanın büyük güçleri, diğerlerine hükmetmek ve milletleri geride tutmak için silah, aldatma ve hatta bilimi kullanıyor. Bu yüzden ilmi seviyesini yükselten üniversiteler düşmanın hakimiyetine engeldir" değerlendirmesinde bulundu.'Nükleer silah peşinde değiliz'İranlı "seçkin akademisyenlerin" ve yetenekli bireylerin çalışmaları sayesinde nükleer alanda da önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Hamaney, "Biz nükleer alanda silah ve bombaların peşinde değiliz. Nükleer endüstrinin kendisi pek çok nimete sahip ve biz bunlara ulaşmayı başardık" dedi.'Şimdi de bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar'İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere silahlı insansız hava araçları gönderdiğine dair iddialara değinen Hamaney, "Bir kaç yıl önce İran'ın insansız hava araçları ve füzelerinin görüntülerinin photoshop olduğunu söylerlerdi. Şimdi de bunların çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Neden şuna satıyorsun neden buna veriyorsun diyorlar"" ifadelerini kullandı.İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanmak için SİHA gönderdiği iddialarıABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'ın yakın zamanda için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce İHA göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu öne sürmüştü.Washington Post gazetesi de 30 Ağustos'ta ismi açıklanmayan Batılı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberde, radarlara, topçulara ve diğer askeri hedeflere yönelik saldırılar için mühimmat taşıyabilen İran'a ait en az iki tip SİHA taşıyan nakliye uçaklarının, 19 Ağustos'ta İran'daki bir havalimanından Rusya'ya hareket ettiğini iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı ise haberi yalanlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington Post gazetesinde yayınlanan Rusya'nın İran'dan Ukrayna'da kullanmak için İHA satın aldığına dair haberin yalan olduğunu vurgulamıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel de dünkü basın toplantısında, İran silahlarının Ukrayna'da askeri ve sivil hedeflere karşı kullanıldığına dair çok geniş kapsamlı kanıtlara sahip olduklarını ve Washington'un faillere karşı yaptırım uygulayabileceğini söylemişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iddiaları bir kez daha yalanlayarak, bu ithamların giderilmesi için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221018/peskov-rusyanin-yeni-bolgeleri-diger-bolgelerle-ayni-sekilde-korunuyor-1062443313.html

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