https://sputniknews.com.tr/20221019/gulsen-hakim-karsisina-cikiyor-1062485942.html
Gülşen hakim karşısına çıkıyor
Gülşen hakim karşısına çıkıyor
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T13:56+0300
2022-10-19T13:56+0300
2022-10-19T13:59+0300
türkiye
gülşen
dava
tiktok
hapis istemi
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Hapis istemiyle yargılanacak olan Gülşen Çolakoğlu cuma günü hakim karşısına çıkacak. Şarkıcının avukatı Emek Emre, yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne savunma içeren bir dilekçe sundu. Sözcü’nün aktardığına göre, Emre dava konusu sözlerin yer aldığı kırpılmış videoyu TikTok’ta yayınlayan Emre A.’nın mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.Dilekçede kovuşturma aşamasında savcılığın, Gülşen hakkında lehine ve aleyhine olan delilleri toplamadığı ileri sürüldü. Gülşen'in savunma hakkının kısıtlanmaması için lehine olacak delillerin de toplanmasının gerektiği belirtildi. Dilekçede, yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği ifade edilerek kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi.‘Videonun ham haline bakmadan dava açıldı’Dilekçede soruşturmanın savcılıkça re'sen başlatılmış, gerekçe olarak da “Bazı yayın organlarında yayınlanan haberlerin ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde…” ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, “Dava dosyasında da mevcut başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edilen birkaç saniyelik video gösterilmiştir. Şimdi, ilgili videonun bir konser sırasında çekildiği, sahne alan şarkıcının menajerlik ekibinde kuvvetle muhtemel videonun oynanmamış (ham) halinin mevcut olmasının hayatın olağan akışı gereği beklenecek bir durum olması bu kadar aşikarken neden sayın savcılık makamı oynanmış video üzerinden adli işlem başlatmayı tercih etmiştir” denildi ve videonun ham hali mahkemeye sunuldu.'Linç kampanyası hedefe ulaşınca hesabını kapattı'30 Nisan 2022 tarihli videonun, suçlayıcı gözükmesi saikiyle başının sonunun kesilerek birkaç saniyelik bir kesit olarak 24 Ağustos'ta TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşıldığının yer aldığı dilekçede, “Şimdi bu video ilk olarak Emre A. isimli şahsın hesabından paylaşılmış. Çok ilginç şekilde Emre A. video ile ulaşmak istediği amaca ulaştıktan sonra, yani video viral olup Gülşen aleyhine linç kampanyası başladıktan sonra videoyu da silmiş, hesabını da kapatmıştır” dendi.Emre A. hakkında savcılığa 6 Eylül'de suç duyurusu yapıldığını belirten Emek Emre, bugüne kadar sadece kolluğa şüpheli kimlik ve adres tespiti için yazı yazıldığını, TikTok platformunun Türkiye'de temsilcisi olmasına rağmen oraya müzekkere dahi yazılmadığını belirtti. Dilekçede, “Sayın mahkemenizden Emre A.'nın da tanık sıfatıyla çağırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı.‘Adli kontroller kalksın’Dilekçede delillerin toplanmasına karar verilmesi istenerek, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20221013/gulsen-4-kez-imza-vermek-icin-karakola-gitti-1062264824.html
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gülşen, dava, tiktok, hapis istemi
gülşen, dava, tiktok, hapis istemi
Gülşen hakim karşısına çıkıyor
13:56 19.10.2022 (güncellendi: 13:59 19.10.2022) Abone ol
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen, 21 Ekim Cuma günü hakim karşısına çıkacak.
Hapis istemiyle yargılanacak olan Gülşen Çolakoğlu
cuma günü hakim karşısına çıkacak. Şarkıcının avukatı Emek Emre
, yargılamanın yapılacağı İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ne savunma içeren bir dilekçe sundu. Sözcü
’nün aktardığına göre, Emre dava konusu sözlerin yer aldığı kırpılmış videoyu TikTok’ta yayınlayan Emre A.’nın
mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.
Dilekçede kovuşturma aşamasında savcılığın, Gülşen hakkında lehine ve aleyhine olan delilleri toplamadığı ileri sürüldü. Gülşen'in savunma hakkının kısıtlanmaması için lehine olacak delillerin de toplanmasının gerektiği belirtildi. Dilekçede, yargılamaya konu olan Gülşen'in söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e söylediği ifade edilerek kendisinin savunma tanığı olarak çağrılması istendi.
‘Videonun ham haline bakmadan dava açıldı’
Dilekçede soruşturmanın savcılıkça re'sen başlatılmış, gerekçe olarak da “Bazı yayın organlarında yayınlanan haberlerin ve sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların incelenmesinde…” ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, “Dava dosyasında da mevcut başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edilen birkaç saniyelik video gösterilmiştir. Şimdi, ilgili videonun bir konser sırasında çekildiği, sahne alan şarkıcının menajerlik ekibinde kuvvetle muhtemel videonun oynanmamış (ham) halinin mevcut olmasının hayatın olağan akışı gereği beklenecek bir durum olması bu kadar aşikarken neden sayın savcılık makamı oynanmış video üzerinden adli işlem başlatmayı tercih etmiştir” denildi ve videonun ham hali mahkemeye sunuldu.
'Linç kampanyası hedefe ulaşınca hesabını kapattı'
30 Nisan 2022 tarihli videonun, suçlayıcı gözükmesi saikiyle başının sonunun kesilerek birkaç saniyelik bir kesit olarak 24 Ağustos'ta TikTok isimli sosyal medya platformunda paylaşıldığının yer aldığı dilekçede, “Şimdi bu video ilk olarak Emre A. isimli şahsın hesabından paylaşılmış. Çok ilginç şekilde Emre A. video ile ulaşmak istediği amaca ulaştıktan sonra, yani video viral olup Gülşen aleyhine linç kampanyası başladıktan sonra videoyu da silmiş, hesabını da kapatmıştır” dendi.
Emre A. hakkında savcılığa 6 Eylül'de suç duyurusu yapıldığını belirten Emek Emre, bugüne kadar sadece kolluğa şüpheli kimlik ve adres tespiti için yazı yazıldığını, TikTok platformunun Türkiye'de temsilcisi olmasına rağmen oraya müzekkere dahi yazılmadığını belirtti. Dilekçede, “Sayın mahkemenizden Emre A.'nın da tanık sıfatıyla çağırılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur” ifadelerini kullandı.
‘Adli kontroller kalksın’
Dilekçede delillerin toplanmasına karar verilmesi istenerek, Gülşen'in sorgusunun ilk duruşmada yapılması halinde aleyhine uygulanan tüm adli kontrol tedbirlerinin kaldırılarak, yargılamanın kalanında duruşmalardan vareste tutulması istendi.