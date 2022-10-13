https://sputniknews.com.tr/20221013/gulsen-4-kez-imza-vermek-icin-karakola-gitti-1062264824.html
Gülşen dördüncü kez imza vermek için karakola gitti
Gülşen dördüncü kez imza vermek için karakola gitti
Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan Şarkıcı Gülşen, bugün öğle saatlerinde Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı. Karakol... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T13:34+0300
2022-10-13T13:34+0300
2022-10-13T13:37+0300
gülşen
yaşam
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imza
ev hapsi
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Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, bugün saat 12.10 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezinde parmak izini okutarak imza attı.Kendisini bekleyen gazetecilerin yönelttiği soruları "Kolay gelsin" şeklinde cevaplayan Gülşen, parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.Ne olmuştu?Şarkıcı Gülşen , İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayına getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221006/gulsen-levent-polis-merkezinde-imza-verdi-1062017634.html
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gülşen, karakol, imza, ev hapsi
gülşen, karakol, imza, ev hapsi
Gülşen dördüncü kez imza vermek için karakola gitti
13:34 13.10.2022 (güncellendi: 13:37 13.10.2022) Abone ol
Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan Şarkıcı Gülşen, bugün öğle saatlerinde Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı. Karakol çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Gülşen, ‘Kolay gelsin’ şeklinde cevap verdi.
Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, bugün saat 12.10 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezinde parmak izini okutarak imza attı.
Kendisini bekleyen gazetecilerin yönelttiği soruları "Kolay gelsin" şeklinde cevaplayan Gülşen, parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.
Ne olmuştu?
Şarkıcı Gülşen , İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayına getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.