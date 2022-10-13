https://sputniknews.com.tr/20221013/gulsen-4-kez-imza-vermek-icin-karakola-gitti-1062264824.html

Gülşen dördüncü kez imza vermek için karakola gitti

Gülşen dördüncü kez imza vermek için karakola gitti

Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan Şarkıcı Gülşen, bugün öğle saatlerinde Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı. Karakol... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

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gülşen

yaşam

karakol

imza

ev hapsi

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Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, bugün saat 12.10 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezinde parmak izini okutarak imza attı.Kendisini bekleyen gazetecilerin yönelttiği soruları "Kolay gelsin" şeklinde cevaplayan Gülşen, parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.Ne olmuştu?Şarkıcı Gülşen , İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayına getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221006/gulsen-levent-polis-merkezinde-imza-verdi-1062017634.html

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