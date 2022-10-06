https://sputniknews.com.tr/20221006/gulsen-levent-polis-merkezinde-imza-verdi-1062017634.html

Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi

Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi

Şarkıcı Gülşen, bir konserin imam hatip liselerine yönelik kullandığı sözlerden dolayı en yakın karakola imza verme şartı getirildiği için bugün, Levent Polis... 06.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-06T12:02+0300

2022-10-06T12:02+0300

2022-10-06T12:03+0300

yaşam

gülşen

imza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/06/1062017696_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_35f982dba86c3ccabe9b396d66286f05.jpg

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gülşen, imza