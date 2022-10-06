https://sputniknews.com.tr/20221006/gulsen-levent-polis-merkezinde-imza-verdi-1062017634.html
Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi
Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi
Şarkıcı Gülşen, bir konserin imam hatip liselerine yönelik kullandığı sözlerden dolayı en yakın karakola imza verme şartı getirildiği için bugün, Levent Polis... 06.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-06T12:02+0300
2022-10-06T12:02+0300
2022-10-06T12:03+0300
yaşam
gülşen
imza
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Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.
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gülşen, imza
Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi
12:02 06.10.2022 (güncellendi: 12:03 06.10.2022) Abone ol
Şarkıcı Gülşen, bir konserin imam hatip liselerine yönelik kullandığı sözlerden dolayı en yakın karakola imza verme şartı getirildiği için bugün, Levent Polis Merkezi'ne imza verdi.
Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı önce tutuklandı dört gün sonra serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.
Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.