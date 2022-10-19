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https://sputniknews.com.tr/20221019/fransada-hukumet-2023-butcesinin-oylanmadan-gecmesi-icin-anayasal-yetkisini-kullandi-1062503876.html
Fransa'da hükümet, 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullandı
Fransa'da hükümet, 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullandı
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçesinin ilk kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49 maddesinin 3. fıkrasını... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T22:29+0300
2022-10-19T22:30+0300
dünya
fransa
bütçe
ekonomi
elisabeth borne
emmanuel macron
oylama
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Fransız basınındaki habere göre, Başbakan Elisabeth Borne, 2023 bütçesine ilişkin yasa tasarısının ilk kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.Hükümetin bu adımına karşı, solcu ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakının milletvekilleri, hükümete karşı gensoru önergesi verdi.Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekilleri de aynı gerekçeyle hükümete karşı Nupes'ten ayrı gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Grup Başkanı Milletvekili Mathilde Panot, iktidarın Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmasına atıfta bulanarak "Makronizm, otoriterliğe dönüşüyor" değerlendirmesini yaptı.Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasıMecliste günlerdir süren 2023 bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri ve hükümet arasında gergin tartışmalar basına yansımıştı.Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 90 defa Anayasa'nın bu maddesi uygulamaya konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20221018/fransada-yuzbinlerce-kisi-hayat-pahaliligina-karsi-maaslarda-artis-talebiyle-greve-cikti--1062456860.html
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fransa, bütçe, ekonomi, elisabeth borne, emmanuel macron, oylama
fransa, bütçe, ekonomi, elisabeth borne, emmanuel macron, oylama

Fransa'da hükümet, 2023 bütçesinin oylanmadan geçmesi için anayasal yetkisini kullandı

22:29 19.10.2022 (güncellendi: 22:30 19.10.2022)
© AAFransa meclis
Fransa meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© AA
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 2023 bütçesinin ilk kısmının mecliste oylama yapılmadan geçmesini sağlamak için Anayasa'nın 49 maddesinin 3. fıkrasını uyguladı.
Fransız basınındaki habere göre, Başbakan Elisabeth Borne, 2023 bütçesine ilişkin yasa tasarısının ilk kısmının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesi için Anayasa'nın ilgili maddesini uygulamaya koydu.
Hükümetin bu adımına karşı, solcu ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakının milletvekilleri, hükümete karşı gensoru önergesi verdi.
Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekilleri de aynı gerekçeyle hükümete karşı Nupes'ten ayrı gensoru önergesi vereceklerini duyurdu.
Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Grup Başkanı Milletvekili Mathilde Panot, iktidarın Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmasına atıfta bulanarak "Makronizm, otoriterliğe dönüşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Mecliste günlerdir süren 2023 bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri ve hükümet arasında gergin tartışmalar basına yansımıştı.
Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.
Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.
Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.
Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde 90 defa Anayasa'nın bu maddesi uygulamaya konuldu.
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