https://sputniknews.com.tr/20221019/dezenformasyon-yasasinin-ilk-muhatabi-tele-1-oldu-1062515584.html
Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu
Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu
Yeni yasama yılında , Ak Parti tarafından Meclis’e getirilen dezenformasyon yasası teklifi kısa sürede kabul edildi ve yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T11:14+0300
2022-10-19T11:14+0300
2022-10-20T11:17+0300
yolcu yolunda gerek
dezenformasyon
yasa
tele 1
tele 1 tv
ekran
rtük
sansür
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19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası, kamuoyunun gündemine oturan, TELE 1’e uygulanacak ekran karartma cezası, RTÜK kurulunda kabul edildi. Kuruldan, TELE1 televizyonuna 3 gün ekran karartma kararı çıktı. Tepkilere neden olan karar tartışılmaya devam ediyor. Enver Aysever, dezenformasyon yasanın etkileri başta olmak üzere gündemde olan yasal düzenlemeleri, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/rtukten-ekran-karartma-cezasi-sansurun-actigi-yaralar-zor-kapanir-1062479672.html
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
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dezenformasyon, yasa, tele 1, tele 1 tv, ekran, rtük, sansür
dezenformasyon, yasa, tele 1, tele 1 tv, ekran, rtük, sansür
Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu
11:14 19.10.2022 (güncellendi: 11:17 20.10.2022) Abone ol
Yeni yasama yılında , Ak Parti tarafından Meclis’e getirilen dezenformasyon yasası teklifi kısa sürede kabul edildi ve yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı sonrası da, geçtiğimiz gün Resmî Gazete’de yayınlandı. Bugün ise TELE 1’e 3 gün ekran karartma cezası geldi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası, kamuoyunun gündemine oturan, TELE 1’e uygulanacak ekran karartma cezası, RTÜK kurulunda kabul edildi. Kuruldan, TELE1 televizyonuna 3 gün ekran karartma kararı çıktı. Tepkilere neden olan karar tartışılmaya devam ediyor.
Enver Aysever, dezenformasyon yasanın etkileri başta olmak üzere gündemde olan yasal düzenlemeleri, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.