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YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221019/dezenformasyon-yasasinin-ilk-muhatabi-tele-1-oldu-1062515584.html
Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu
Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu
Yeni yasama yılında , Ak Parti tarafından Meclis’e getirilen dezenformasyon yasası teklifi kısa sürede kabul edildi ve yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T11:14+0300
2022-10-20T11:17+0300
yolcu yolunda gerek
dezenformasyon
yasa
tele 1
tele 1 tv
ekran
rtük
sansür
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19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası, kamuoyunun gündemine oturan, TELE 1’e uygulanacak ekran karartma cezası, RTÜK kurulunda kabul edildi. Kuruldan, TELE1 televizyonuna 3 gün ekran karartma kararı çıktı. Tepkilere neden olan karar tartışılmaya devam ediyor. Enver Aysever, dezenformasyon yasanın etkileri başta olmak üzere gündemde olan yasal düzenlemeleri, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/rtukten-ekran-karartma-cezasi-sansurun-actigi-yaralar-zor-kapanir-1062479672.html
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Enver Aysever
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dezenformasyon, yasa, tele 1, tele 1 tv, ekran, rtük, sansür
dezenformasyon, yasa, tele 1, tele 1 tv, ekran, rtük, sansür

Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu

11:14 19.10.2022 (güncellendi: 11:17 20.10.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Yeni yasama yılında , Ak Parti tarafından Meclis’e getirilen dezenformasyon yasası teklifi kısa sürede kabul edildi ve yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı sonrası da, geçtiğimiz gün Resmî Gazete’de yayınlandı. Bugün ise TELE 1’e 3 gün ekran karartma cezası geldi.
RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası, kamuoyunun gündemine oturan, TELE 1’e uygulanacak ekran karartma cezası, RTÜK kurulunda kabul edildi. Kuruldan, TELE1 televizyonuna 3 gün ekran karartma kararı çıktı. Tepkilere neden olan karar tartışılmaya devam ediyor.
Enver Aysever, dezenformasyon yasanın etkileri başta olmak üzere gündemde olan yasal düzenlemeleri, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.
18.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
YOLCU YOLUNDA GEREK
RTÜK'ten ekran karartma cezası: 'Sansürün açtığı yaralar zor kapanır'
18 Ekim, 12:03
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