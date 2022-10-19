https://sputniknews.com.tr/20221019/dezenformasyon-yasasinin-ilk-muhatabi-tele-1-oldu-1062515584.html

Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu

Dezenformasyon yasasının ilk muhatabı TELE 1 oldu

Yeni yasama yılında , Ak Parti tarafından Meclis’e getirilen dezenformasyon yasası teklifi kısa sürede kabul edildi ve yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T11:14+0300

2022-10-19T11:14+0300

2022-10-20T11:17+0300

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19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 19.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası, kamuoyunun gündemine oturan, TELE 1’e uygulanacak ekran karartma cezası, RTÜK kurulunda kabul edildi. Kuruldan, TELE1 televizyonuna 3 gün ekran karartma kararı çıktı. Tepkilere neden olan karar tartışılmaya devam ediyor. Enver Aysever, dezenformasyon yasanın etkileri başta olmak üzere gündemde olan yasal düzenlemeleri, dinleyicilerin yorumlarıyla birlikte ele aldı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/rtukten-ekran-karartma-cezasi-sansurun-actigi-yaralar-zor-kapanir-1062479672.html

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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