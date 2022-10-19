https://sputniknews.com.tr/20221019/bulent-turan-cumhurbaskanimizin-kurtlere-hakaret-ettigi-yonundeki-iddialari-nefretle-reddediyoruz-1062500960.html

Bülent Turan: Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları nefretle reddediyoruz

Bülent Turan: Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları nefretle reddediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları, esefle ve nefretle reddediyoruz" dedi.​​​​​​​ 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T20:46+0300

2022-10-19T20:46+0300

2022-10-19T20:49+0300

türkiye

tbmm genel kurulu

tbmm

iyi parti

müsavat dervişoğlu

mhp

muhammed levent bülbül

meral danış beştaş

hdp

kürt

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TBMM Genel Kurulu'nda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, iktidarın bilinçli olarak politik tercihler ve ısrarlı yanlışlarla ekonomiyi tahrip etmeye devam ettiğini savundu.Dervişoğlu: Vatandaş enflasyon ve faiz yükü altında ezilmekte, yandaşlar ise zenginleşmektedirYanlış ekonomi politikalarının, millete ağır bedeller ödettiğini, gelinen noktanın öngörüsüzlükle izah edilemeyeceğini belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:MHP'li Bülbül: Milletin göğsünü kabartacak bir seviyedeMHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Türkiye'de son yıllarda savunma sanayi alanında yapılan işlerin, dünyada güvenli bölge kavramının önem kazandığı ve birçok coğrafyada savaş şartlarının oluştuğu ortamda, Türk milletinin göğsünü kabartacak seviyeye ulaştığını söyledi.Milli teknolojiler ve yerli imkanlarla üretilen, geliştirilen savunma sanayi ürünlerinin, yüzde 80 seviyesinin üzerinde millilik, yerlilik oranına ulaştığını vurgulayan Bülbül, Türkiye'nin caydırıcı gücü başta olmak üzere, bu alandaki uluslararası rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin giderek arttığını ifade etti.Bülbül, daha önce başarılı şekilde üretilen Atmaca, Yıldırım, Bozdoğan, Bora, Gökdoğan ve Hisar isimli füzelerin ardından Tayfun füzesinin dün başarıyla test edildiğini anımsattı.HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarlarla bir araya gelecek olmasından dolayı Ankara trafiğinde yaşanan yoğunluğu eleştirdi.Beştaş: Bütün Kürt halkını terörist olarak görmenin bilinçaltının yansımasıdırToplantıya katılan muhtarlara 1000 lira destek yapıldığını ileri süren Beştaş, "Meclis'e gelirken yoğunluğa biz de tanıklık ettik. Muhtar evi açılacak diye insanlar işine gidemiyor, hastaneye gidemiyor, çocuklarını kreşe bırakamıyor " dedi.Beştaş, "Erdoğan grup toplantısında, 'PKK'lılar 5-10 çocuk yapıyor' dedi. Önce Kürtler diyordu, şimdi örgüte bağladı. Kürtlerin tamamına, 'PKK'lısınız' dediler. Bütün Kürt halkını terörist olarak görmenin bilinçaltının yansımasıdır" görüşünü savundu.CHP'li Özel: Vatandaşlar ilk sandıkta hesabını soracaktırCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmesini eleştirdi.Erdoğan'ın, sosyal medyayı, muhalefetin tepe tepe kullandığı bir çöplük olarak nitelendirdiğini, bunun ıslah edilmesinden muhalefetin rahatsızlık duyduğunu belirttiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:Turan: Biz 85 milyona eşit olarak bakıyoruzAK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise muhtarların, devletin yereldeki en kuvvetli temsilcileri olduğunu, her fırsatta muhtarlar ile bir araya gelerek yaşanan problemlerin çözüm önerilerini tartıştıklarını söyledi.Bugün Ankara'ya gelen muhtar sayısının, Genel Kurulda iddia edildiği gibi 40 bin olmadığını, ayrıca yurt genelindeki 51 bin muhtarı ağırlamaktan da mutlu olacaklarını aktaran Turan, "Muhtarlarımıza Ankara'ya gelsin diye bin lira verildi derseniz iftira atmış olursunuz. Bu muhtarlara hakarettir, haksızlıktır. Bu iddianın ispata mahkumiyeti var. İnsanların ideolojisini, derdini, davasını, hassasiyetini parayla ölçme kadar yanlış bir şey olamaz. Bu durumu paraya bağlamak bu Meclis'e yakışmadı. Bu aynı zamanda 51 bin muhtarımıza hakarettir" dedi.'Türkiye'de Kürt sorunu kalmadı ama siz Kürt sorunu olsun istiyorsunuz'Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Grup Toplantısı'ndaki değerlendirmelerinin, insanların kimliği ile hiçbir alakasının olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Ne olmuştu?Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye, "Senin çocuk kaç tane?" diye sormuştu. Çelebi ise "Bir tane efendim" dedi ve eşini göstererek, "Doktora yapıyor, kariyer" diye belirtmişti.Erdoğan da "Olmaz ya çocuk da olmalı. Sayıları artırmak lazım. Allah'tan isteyelim devam. Çocuk çok önemli. Eşinin kariyeri çocuk doğurmak. Bak PKK'nın 5 tane 10 tane 15 tane var" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20200728/erdogandan-basaksehirli-eliaya-aferin-4-cocugun-var-1042542859.html

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