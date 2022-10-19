https://sputniknews.com.tr/20221019/ak-parti-sozcusu-celik-ak-partinin-en-genci-recep-tayyip-erdogandir-1062507222.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti’nin en genci Recep Tayyip Erdoğan’dır

AK Parti Sözcüsü Çelik: AK Parti’nin en genci Recep Tayyip Erdoğan’dır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle... 19.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-19T23:56+0300

2022-10-19T23:56+0300

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politika

ömer çelik

akp

ak parti

recep tayyip erdoğan

genç

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara Altın Mekan Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, "İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz açısından heyecan verici ve tarihi günler. Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullanacaksınız ve Türkiye Yüzyılına imza atacaksınız. Ben Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullandım ve Türkiye Yüzyılına imza attım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.'Biz statüko karşısında devrimci ama bizi biz yapan değerler konusunda muhafazakar bir partiyiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li gençleri 'muhafazakar devrimciler' olarak nitelendirdiğini söyleyen Çelik, "Biz siyasi olarak muhafazakar bir parti değiliz. Bizim muhafazakarlığımız kültürel bir muhafazakarlıktır. Bunu da genelde bir tutuculuk ve statükoculuk olarak anlatırlar. Biz statüko karşısında devrimci ama bizi biz yapan değerler konusunda muhafazakar bir partiyiz" dedi.Gelecek yüzyılı Türkiye Yüzyılı olarak nitelendiren Çelik, "Sizden önceki nesillerin hayatlarını yasaklarla çalanlara, bu ülkenin evlatlarını krizlerle heba edenlere, bu ülkenin gençlerine sokak kavgalarını ya da dağı adres gösterenler de 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye diyerek tarihte alacakları en büyük dersi vereceksiniz, onları sandığa gömeceksiniz" açıklamalarında bulundu.'Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz'"Gençlerin iradesinin ülke yönetimine hakim olmasını istiyoruz" diyen Çelik, "AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti yaş alır ama yaşlanmaz. Biz zaman geçtikçe enerjisi artan bir partiyiz. Başkaları için seçim bir kabustur bizim içinse seçim bir düğündür bir bayramdır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221017/ak-parti-sozcusu-celik-partisinin-mkyk-toplantisi-ile-ilgili-aciklama-yapiyor-1062413921.html

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ömer çelik, akp, ak parti, recep tayyip erdoğan, genç