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Çelik: Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla ilgili en güvenli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir
Çelik: Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla ilgili en güvenli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir
Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik Rusya Devlet Başkanı Putin'in gaz dağıtım merkezi önerisiyle ilgili... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T18:04+0300
2022-10-17T18:42+0300
ömer çelik
ak parti myk toplantısı
politika
kemal kılıçdaroğlu
maden kazası
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:
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ömer çelik, ak parti myk toplantısı, kemal kılıçdaroğlu, maden kazası
ömer çelik, ak parti myk toplantısı, kemal kılıçdaroğlu, maden kazası

Çelik: Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla ilgili en güvenli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir

18:04 17.10.2022 (güncellendi: 18:42 17.10.2022)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
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Partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik Rusya Devlet Başkanı Putin'in gaz dağıtım merkezi önerisiyle ilgili "Cumhurbaşkanımız bu durumla ilgili 'Gerekli adımları atalım' dedi. Türkiye'nin enerji üssü olması konusunda en güvenli ve en verimli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir" yorumunda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından detaylar şöyle:
Bartın'daki maden kazasıyla ilgili çalışmalar kamuoyuna şeffaf şekilde duyurulacaktır. Olay tüm boyutuyla ortaya çıkacaktır.
Sınırlarımızı tehdit edenlere gereken cevabı veririz.
(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Kendisini destekleyenler son derece manasız ve başarısız bir ziyaret olarak değerlendirdiler. 8 saat ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor, şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı. Şeffaflıktan bahsedip 8 saat boyunca ortadan kayboldu.
(Putin'in gaz dağıtım merkezi açıklaması) Cumhurbaşkanımız bu durumla ilgili 'Gerekli adımları atalım' dedi. Türkiye'nin enerji üssü olması konusunda en güvenli ve en verimli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir.
Yunanistan ile normalleşme için adım atan taraf sürekli biziz.
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