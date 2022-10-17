Çelik: Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla ilgili en güvenli ülke olduğu konusunda herkes hemfikir

(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Kendisini destekleyenler son derece manasız ve başarısız bir ziyaret olarak değerlendirdiler. 8 saat ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor, şimdiye kadar da bir açıklama yapılmadı. Şeffaflıktan bahsedip 8 saat boyunca ortadan kayboldu.