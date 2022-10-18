https://sputniknews.com.tr/20221018/unicef-nijeryadaki-sellerde-257-saglik-tesisi-ve-okul-yikildi-1062429883.html

UNICEF: Nijerya'daki sellerde 257 sağlık tesisi ve okul yıkıldı

UNICEF: Nijerya'daki sellerde 257 sağlık tesisi ve okul yıkıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın Jigawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 257 sağlık tesisi ve okulun... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T02:42+0300

2022-10-18T02:42+0300

2022-10-18T02:42+0300

dünya

unicef

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

nijerya

jigawa

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UNICEF Kano Eyaleti Saha Görevlisi Rahamah Muhammed Farah, yaptığı açıklamada, ülke genelinde devam eden yağışların yol açtığı sellerin hasarlara neden olduğunu belirtti.Farah, Jigawa eyaletindeki seller nedeniyle 230 sağlık tesisi ve 27 okulun yıkıldığını kaydetti.Sellerde yüzlerce kişinin yerinden olduğuna işaret eden Farah, "Bu kişilerin çoğu hasar görmeyen okullara ve kamu binalara sığındı. Bu kişiler, sıtma, grip ve ishal gibi salgın hastalıkların riski altında" dedi.Nijerya'da mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 603 kişi hayatını kaybetti, 1.3 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221017/nijeryada-son-10-yilin-en-kotu-sel-felaketi-600den-fazla-kisi-oldu-1062397378.html

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unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), nijerya, jigawa