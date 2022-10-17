https://sputniknews.com.tr/20221017/nijeryada-son-10-yilin-en-kotu-sel-felaketi-600den-fazla-kisi-oldu-1062397378.html

Nijerya'da son 10 yılın en kötü sel felaketi: 600'den fazla kişi öldü

Nijerya'da son 10 yılın en kötü sel felaketi: 600'den fazla kişi öldü

Nijerya'nın son 10 yıldır gördüğü en kötü selde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 1.3 milyon insan yerinden oldu ve 200 binden fazla ev yıkıldı. 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T11:54+0300

2022-10-17T11:54+0300

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can kaybı

afet

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Batı Afrika ülkesi Nijerya, son 10 yıl içindeki en büyük sel felaketiyle karşı karşıya.Ülkenin Afet Yönetimi Bakanı Sadiya Umar Farouk, yaptığı açıklamada, ülkedeki son sel felaketinin 'ezici' bir afet haline geldiğini ve birçok eyaletin uyarılara rağmen sel için uygun şekilde hazırlanmadığını söyledi.Farouk, ülkenin son 10 yılda gördüğü en kötü selde 600'den fazla kişi öldüğünü duyurdu. Ayrıca yaklaşık 1.3 milyon insan yerinden edildiğini ve 200 binden fazla evin yıkıldığını aktaran Farouk, olağandışı şiddetli yağışların küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu da sözlerine ekledi.Öte yandan uzmanlar, ülkedeki kötü planlama ve altyapının hasarı daha da kötüleştirdiğini belitti.Hem Nijerya'daki hem de komşu ülke Kamerun'daki barajlardan acilen fazla suyun tahliyesi, yıkıcı sele neden olan bir diğer önemli faktör olarak öne çıktı.Yüksek riskli bölgeler için tahliye çağrısıÜlkede kirli sulardan kaynaklı salgın hastalıklar ve gıda kıtlığına ilişkin endişeler artarken Bakan Farouk, yerel makamları en yüksek riskli bölgelerde yaşayan insanları tahliye etmeye çağırdı.Farouk, “Yetkililer, etkilenenlere yiyecek ve diğer destekleri sağlıyor. Erken uyarılara rağmen, birçok eyalet sel için hazırlanmadı. Felaket Nijerya'nın 36 eyaletinden 27'sini etkiledi” dedi.Açık riskiyle karşı karşıya olan 6 ülke arasındaDünya Gıda Programı ve BM Gıda ve Tarım Örgütü, geçen ay Nijerya'nın felaket düzeyinde açlık riskiyle karşı karşıya olan 6 ülke arasında olduğunu açıklamıştı.Bununla beraber Nijerya Meteoroloji Ajansı ise Anambra, Delta, Rivers, Cross River ve Bayelsa da dahil olmak üzere ülkenin güneyindeki bazı eyaletlerde selin kasım ayının sonuna kadar devam edebileceği konusunda uyardı.

https://sputniknews.com.tr/20221004/nijeryada-lassa-atesinden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-172ye-cikti-1061924740.html

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